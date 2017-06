Nastupi Maje Šuput na svadbenim slavljima rasprodani su i do godinu dana unaprijed. A zbog nedostatka vremena ljubavni život sveo joj se samo na dopisivanja.

Kada bi se dodjeljivala nagrada za najzaposleniju domaću pjevačicu, nema sumnje, osvojila bi je Maja Šuput. U ovo doba godine često završi i na injekcijama. „Već sam bila dva puta prošli mjesec. Nije bila infuzija, bila je vitaminska injekcija. Tempo je onaj koji sam se zaklela da više nikad neću imat kad sam snimala TLZP. Ujutro nakon koncerta idem direktno na snimanje Supertlenta i onda direktno sa snimanja na sljedeći koncert pa sa koncerta opet idem na snimanje, tako da ćete podočnjaka na vašoj televiziji imati za izvoza“, kaže Maja.

Maja je ovog vikenda pjevala i na vjenčanju rukometaša Luke Stepančića. Otkrila je kako ona i njezin bend dodatno zarađuju. Nismo saznali jesu li novčanice zaista bile prave i u čijem su džepu završile, no Maja definitivno zna kako natjerati kuma da ''posegne duboko u džep''. Ono što joj baš i ne ide - je ljubav. Malo se dopisujem kad mi je dosadno, ali izlizale su mi se jagodice više od tipkanja. Pa kad god me netko pita "Gdje si?", ja odgovaram "Evo, Đurmanec!".

A kada se prije nekoliko dana probudila na Krku, objavila je fotografiju bez previše odjevnih komada i ponovno zapalila internet."Hrvatske turističke zajednice trebale bi mi plaćati za to što radim. Ja to radim jer sam dobar čovjek", kaže Maja.

Ipak, kada jednog dana odluči postati majka, obitelj će zasnovati daleko od Hrvatske. Njezina omiljena destinacija je Miami i onamo se uvijek rado vraća. "Mislim da bi bilo fora da tamo zasnujem jednog malog Šuputića" kaže pjevačica.

No ostvarenje tog plana još nije na vidiku. Jedva je našla vremena snimiti novi singl u kojem joj gostuje jedan slovenski reper. "To je sad jako popularno, ako nemaš repera nemaš pjesmu, ali repat će na hrvatskom jer nema potrebe na slovenskom, zaista!", govori Maja čija će pjesma "Kamikaza". Željno iščekujemo Majinu Kamikazu, no bez fatalnih posljedica.

