Iz zrakoplova u studio - za Luku predaha nema, nove pjesme i novi zvuk. Iako i sam piše pjesme, na albumu ih ipak nećemo čuti. „Pišem užasno tužne pjesme, mogu reći blago depresivne, ali ljudi u suštini ne vole tugu“, kaže Luka Nižetić. Tuga očito živi samo na papiru jer Luka život živi punim plućima. Ove si je zime ostvario dugogodišnju želju te je proputovao Aziju koja ga je očarala.

„Kad tamo dođeš to je potpuno drugi svijet to je sve ono na sto ti nisi navikao, od hrane do ljudi, izlazaka vani, spavanja u prašumi…“, prepričava Luka. Svoje je kulinarsko umijeće već odavno pokazao pa ni ne čudi da ga je na putovanju opčinila upravo kuhinja. „Najopčinjeniji sam s tradicionalnom kuhinjom jer mi je intrigantna. Tako da tko god dođe kod mene kuham azijsku“, govori pjevač.

A nije mogao odoljeti ni novom ukrasu na tijelu pa se hrabro odlučio na tradicionalnu varijantu tetoviranja tigra bambusovim štapom. „To je užasna bol. Stalno sam se susprezao da ne vičem. Moja klupica bila je potpuno mokra, a na kraju kad mu je završavao rep cvilio sam kao pas", prisjeća se Nižetić.

Iako je proputovao Aziju, na drugu stranu svijeta, točnije, na sestrino vjenčanje nije stigao.„Nije me pozvala! Šalim se, to je bilo tako naglo. Prekrasna ljubav rodila se između sestre i Frane brzo i naglo da mi nismo stigli doći do San Francisca. Treba se za to organizirati", govori Luka.

Zahvaljujući Petrinoj udaji, obitelj Luku više ne pita što on čeka. No sve nam se čini kako uskoro kreću pitanja o unucima. No i to je Luka posve simpatično prebacio na seku. „Nema što čekati trideset i kusur godina. Ako ne želi da kao baka ide na informacije u školu mora to malo ubrzat“, kaže pjevač.

