Novi ženski vokal članovi Teške industrije ekskluzivno su otkrili za IN magazin. Riječ je o simpatičnoj zagrepčanki Luciji Lučić.

Lucija Lučić zadovoljila je sve kriterije iskusnih estradnih lisaca te na pozornici kojom suvereno vladaju već više od 40 godina ponosno zauzela mjesto za mikorofonom. "Trebalo nam je tri, četiri mjeseca dok smo studiozno odabrali osobu koja će nam u svakom pogledu odgovarati", kaže Ivica Propadalo.



"Mogu reći da mi je velika čast i da sam počašćena što sam dio ove prekrasne grupe", kaže Lucija Lučić. U životu ništa nije slučajno pa tako ni putevi koji su Luciju doveli do poznatog benda.

"Mama je strastvena obožavateljica Teške industrije i ja sam odrasla na tim pjesmama", dodaje Lucija.Srce je poslušala, no strah nije morala tjerati jer se Lucija pjevanjem bavi od svoje pete godine. Završila je i osnovnu glazbenu školu.

"I ovo mi nije prvi album, jer sam prvi napravila sa pet godina. Album "Hoda maca po klaviru" sa dječjim pjesmama", kaže Lucija. Reklamacija koja je ujedno najava novog albuma, osvaja na prvu. Ne sumnjamo da je jedna od onih pjesama koje će se rado pjevušiti ovog ljeta.

"Ukratko o čemu pjeva? Da je besmisleno okretati se nazad, reklamirati život, kao trebao sam ovo, trebao sam ono. Treba punim plućima disati, živjeti život, disati momenat. Mislim da je ovo najžešća pjesma koju smo snimili do sad", kaže ekipa iz Teške industrije.

Teška industrija s novom pjevačicom na regionalnu estradnu scenu želi se vratiti u velikom stilu, a to potvrđuju i novim hitom "Reklamacija" kojim su Luciju predstavili javnosti.

