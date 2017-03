Ovakve seksi ljepotice u samom središtu Zagreba već odavno niste vidjeli. U vrućim hlačicama i zaogrnuta bundom Lana i njezine prijateljice slučajne su prolaznike ostavile u čudu. Sve za potrebe snimanja novog videospota "Šećeru".

"Sve se svodi na to da se super zabavljamo. Ja sam zapravo dosta rano počela raditi pa nikada nisam imala mladenačke izlaske i sad to nadoknađujem kroz spotove", kaže Lana za In magazin koja ne krije da joj se uloga seksi čistačice ulice itekako svidjela.

"Ovo mi nije prvi put da sam vozila bicikl od čistača ulice, a znala sam i prati cestu sa šmrkom", otkriva Lana. I dok joj na poslu cvjetaju ruže na ljubavnom joj planu nije bajkovito. "S vremenom je sve teže zaljubiti se. Kriteriji ti postaju sve viši, ja postajem sve komotnija", kaže Lana koja traži muškarca uz kojeg će moći biti ono što doista je.

"Kroz cijelu svoju karijeru vidjela koliko ima predrasuda i koliko ljudi zapravo nemaju pojma kakva sam ja karakterno", kaže Lana.

