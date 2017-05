Simpatični glumac Jan Kerekeš u novom izdanju Skrivene kamere smislio je genijalnu spačku.

Ponovno su naivni prolaznici bili žrtve terora Jana Kerekeša. Simpatični glumac u novom izdanju Skrivene kamere smislio je genijalnu spačku. Imao je nekoliko paketa u kartonskim kutijama, a u njima lomljive stvari. Dok je on navodno prenosio kutije svojoj baki, prolaznici su čuvali ostatak. No, nespretna djevojka koja je telefonirala na govornici, slučajno je srušila kutije na pod i slomila sadržaj. Stavila je tako čuvare na prave muke.

Dok su se neki pitali što da naprave, drugi su reagirali. "Srušila je, pala je cijela? Isuse, tu su mi vaze", promumljao je Kerekeš. Jedna djevojka od muke se skoro rasplakala. "Žao mi je stvarno. Stvarno ne znam... Nisam ja ništa razbila", opravdala se djevojka. Kako je sve izgledalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.