Veselo se društvo okupilo na proslavi rođendana omiljenog im modnog dizajnera Ivice Skoke. Gasilo se 38 svjećica na torti, a zbog jednog dara Ivica razmišlja o estetskim korekcijama lica. ''Shvatio sam da imam jako puno godina jer mi je Dinko Tončić donio poklon da moram napraviti neku rekonstrukciju na licu i onda sam shvatio da imam dosta godina '', otkrio je modni dizajner Ivica Skoko za IN Magazin. ''To je bila više zafrkancija. Ako on ima želju za nešto napraviti, možemo mu izaći u susret'', kazao je estetski kirurg Dinko Tončić. ''Mislim da ću povećati usne kao Nina Morić. Staviti ću jagodice kao Neven Ciganovic. Zapravo, želim izgledati kao Snjezana Mehun'', kazao je Skoko.

Iako ga je dar doktora Tončića pomalo zabrinuo, za onaj koji je dobio od Nevena Ciganovića nije imao hrabrosti odmotati papir. ''Neven je stvarno originalan , predpostavljam da je zezancija ili nesto jako dobro. To cu vam reći idući put'', dodao je . ''Poklonio sam mu svoj parfem koji sam napravio. Limitiranu ediciju da mogu poklanjati prijateljima. Evo ,došao je red na Ivicu'', priznao je Neven Ciganović.

Zabavu za veselo društvo organizirala je glavna partijanerica Snježana Mehun koja se nedavno vratila s ludog provoda po Americi, no jedan jedan joj je shopping ostavio gorak okus.''Gledaju u svakom momentu gdje te mogu zeznuti, tako da je bilo smiješnih situacija. U Loubutaneu su mi cipele naplatili 100 dolara više. Nije baš zgodna uspomena'', kazala je Mehun. Iako prevarena Mehunka, cipelice su ipak dobro došle za obilaženje američkih zabava. A za rođendansku zabavu, i to okruglu pedesetu, se sprema Nenad Korkut.

''Kad si pomislim da i Nicole Kidman slavi pedeseti nekako mi je lakše. Mi smo isti znak i slavimo rođendan jako blizu. Roditelji su mi prošle godine imali 50 god braka tako da sad krećem u drugu polovicu svog života'', kazao je glasnogovornik HZZO-a Nenad Korkut. Strah od godina ovo društvance nema, njihov recept s kojim se u potpunosti slažemo jest taj da je najbolje vrijeme uvijek sad. Treba se samo opustiti i uživati.

