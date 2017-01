Osim po sportskim uspjesima, Bob Sapp, legendarni MMA borac otkrio je brojne detalje iz svog privatnog života. Bob, poznatiji po nadimku Zvijer, priznao je kako bi se htio oženiti.

''Volio bih se oženiti jednog dana i imati ljudsku djecu. Tad bi mi se nadimak vjerojatno promijenio u Tata, to bi bilo zanimljivo.'' Bob već nekoliko dana boravi u našoj metropoli. Naime, priprema se za borilački spektakl “Munja Fighting Championship - MFC“na kojem će se naći u ulozi domaćina. Kako kaže, odlično se proveo u Zagrebu.

Najviše ga se dojmila hrana. ''Moram vam reći, hrana je bila izvrsna. Pojeo sam golemu ribu, mnogo rezanaca, zatim odrezak i desert. Bilo je izvrsno. Što se tiče ženskog deserta, onog koji sam želio, mislim da sam shvatio zašto me zovu Zvijer. Toga nije bilo na meniju. Nije bilo žena, morao sam se zadovoljiti pitom'', otkrio je Bob.

Sapp je priznao tko mu je omiljeni hrvatski borac. ''Onaj koji je ostavio trag u hrvatskoj povijesti, kao i u mojoj povijesti, a to je Mirko Cro Cop. Slomio je očne duplje pred milijunima obožavatelja. Kažu da sam plakao u ringu. Da ti kažem da ti nisam plakao, to je više bilo jaukanje'', kroz smijeh je rekao Bob.

Što je još legendarni borac otkrio, pogledajte više u prilogu IN Magazina.