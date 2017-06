Ekipa najiščekivanijeg hrvatskog filma, onog o generalu Anti Gotovini, ovih je dana snimala na Đurđevačkim pijescima.

Hrvatska pustinja pretvorena je u afrički Čad, u kojem je kao pripadnik Legije stranaca, Ante Gotovina bio ranjen. Nemilosrdno sunce i cjelodnevni boravak na đurđevačkim pjescima nisu omeli ekipu filma General, koja marljivo privodi kraju snimanje trenutačno najiščekivanijeg filma.

"Dođete spremni na snimanje, znate da imate uniformu taj dan, da će bit vruće, da ćete se valjat u pijesku i naprosto je ok, znojimo se malo, kad završimo otići ćemo popit nešto hladno i bit će sve ok", kaže glumac Goran Višnjić. Nakon snježnog Velebita, redatelju Antunu Vrdoljaku, ljetni dani došli su kao naručeni.



"Ja sam Dalmatinac, ja ne podnosim zimu dakle sad se nemam na što žalit, Bog mi je dao toplo i sunce. Još samo fali more? Ma ne, čak i ne ali sad mi već fali ručak", kaže redatelj Antun Vrdoljak. A Goranu zato nimalo ne nedostaje civilna odjeća, na društvenim mrežama priznao je kako mu je uniforma ovih dana daleko draža od odijela i kravate.

"Prednost uniforme na snimanju je ta što se cure iz garderobe neće ljutit na vas ako ste umorni i odete leć bilo gdje jer se na uniformi ne vidi ništa. Ovdje da ste došli popodne najvjerojatnije bi me vidjeli u nekom šumarku kako drijemam", dodaje Višnjić. No. Uz svladavanje vojnih zadataka, glumci su za snimanje scena, u kojima oživljavaju dio Gotovinina života u Legiji stranaca, morali dodatno proširiti rječnik.Španjolski smo završili, engleski smo završili, hrvatski još nismo naravno i danas je francuski, aliima monologe na francuskom, on je nadrljao", kaže slavni glumac. Ni riječ francuskog nismo mogli izvući ni iz Gorana."Nevjerojatno ja da čak i u hrvatskim filmovima dobivamtako da sam ovdje Arapin i tu mi je komad teksta koji ne da ne mogu zapamtit nego ostane tri minute u glavi pa se izgubim pa se vraćam opet", kaže glumac Slavko Sobin

Kako bi scena sukoba u pustinji te ranjavanje generala bila što realističnija, na set su došetale i đurđevačke deve Tomica i Đurđa, kao i ekipa za specijalne efekte. A za akrobacije s konjima zadužen je naš najpoznatiji kaskader Ivo Krištof, zvijezda nekih od najvećih holivudskih akcijskih filmova.



"Da vam iskreno kažem najljepše je radit sa životinjama. Je li im teško na ovim temperaturama? Pa je ali mi se trudimo prekinut to pa barem da se napiju vode, jer ni životinje neće jesti po ovoj vrućini, al voda dobro dođe", kaže kaskader Ivo Krištof. Izazova na setu svakodnevno je napretek.



"Samo ću vam reć da mi je ovo najzahtjevniji projekt u životu, bez obzira što je na hrvatskom jeziku i tekstovi su bilo zahtjevni, ali su u isto vrijeme bili sjajni i onda znaš kad nešto ne napraviš da si onako savršeno zadovoljan, ne možeš ići kući dok to ne riješiš", kaže Višnjić. No nađe se ipak i vremena za guštanje. Dodatni vjetar u leđa Goranu je bio i dugo iščekivani susret s generalom Antom Gotovinom. A sretan i zadovoljan je i redatelj. Nakon gotovo tri mjeseca snimanja Goran polako završava sa svojim obvezama na setu.

No pred ostatkom ekipe još je putovanja kroz Hrvatsku, ali i Francusku, sve do kraja srpnja, kada bi snimanje trebalo završiti. A filmskom veteranu dovoljno je da se snimanje nastavi odvijati kao do sada."Nije bilo svađa nije bilo skandala, sve je bilo super", zaključio je Vrdoljak.

