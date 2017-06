Proteklog vikenda oženio se i nogometni reprezentativac Domagoj Vida koji je pred oltar odveo bivšu kraljicu Hrvatske Ivanu Gugić.

Oženio se nogometni reprezentativac Domagoj Vida. Na bajkovitom vjenčanju u Umagu pred oltar je odveo bivšu kraljicu Hrvatske Ivanu Gugić. Najslađi gost na vjenčanju bio je njihov dvogodišnji sinčić David, a par je uz tamburaše slavio do jutra. Prepoznatljivi plavi uvojci Domagoja Vide teško mogu proći nezamijećeno. Elegantniji nego ikad ušetao je u Crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Umagu. Nešto kasnije, zanosna poput princeze iz bajke, došla je i njegova zaručnica Ivana. Došao je i trenutak koji su svi željno iščekivali - izlazak novopečenih supružnika iz crkve nikoga nije ostavio ravnodušnim. Pao je i prvi poljubac, a onda su mladenci pustili i dvije bijele golubice, simbol mira i ljubavi, koje svojom bjelinom i nevinošću predstavljaju novi početak i nove prilike. Najponosniji su na svoju djecu bili razdragani roditelji.

"Pa normalno da sam sretan i zadovoljan. Jednog sam oženio, nadam se da ću i drugoga ubrzo. Bilo je sve u redu, lijepo, velečasni je lijepu propovijed održao, mislim da je sve prošlo u najboljem redu i to mi je drago", kaže Vidin otac Rudika Vida. "Neka bude kao svoja majka. Dakle, požrtvovna, majka u pravome smislu, i supruga", kažena pitanje koja je tajna uspješnog braka. Pozornost je plijenio i njihov, koji je bio prava tatina ''slika i prilika''. U rujnu će navršiti dvije godine, a iz ruku nije ispuštao svojeg Mickeyja Mousea. Sreću nisu skrivali ni prijatelji ni rodbina mladenaca.

Kako bi brak uspio i potrajao ''dok ih smrt ne rastavi'', Vidin otac svojem je sinu dao zlata vrijedan savjet. "Mora slušati ženu! Ma najbitnije da se njih dvoje slažu, a onda će to i potrajat. Ivana je po meni odlična snaha, jednostavna, otvorena, takve ljude volim ljude", dodaje Vidin otac. Netom nakon što je osvojila krunu najljepše Hrvatice 2014. godine, Ivana se odrekla manekenske karijere te u potpunosti posvetila fakultetskim te kasnije i obiteljskim obvezama. Iako sa sinom provodi gotovo 24 sata na dan, kaže, to joj ne može dosaditi. Nakon što su izgovorili sudbonosno da, zajedno s tamburašima mladenci su se uputili u jedan istarski hotel, u kojem se zabava nastavila do ranih jutarnjih sati.

