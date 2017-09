. "Čista ljubav je vrlo jednostavno objašnjenje. Najbolje su to Beatlesi objasnili, ono što daš je jednako onom što si primio", otkriva Novković.

Boris Novković pjeva uvodnu pjesmu za novu seriju Nove TV "Čista ljubav". Iako dosad nikad nije pjevao soundtrack, ova pjesma baš mu je legla. "Čista ljubav je vrlo jednostavno objašnjenje. Najbolje su to Beatlesi objasnili, ono što daš je jednako onom što si primio", otkriva Novković.

"Najteže mi pada, za ovaj posao vezano, kad moram pročitati nešto vezano za sebe, a pravu istinu samo ja znam", dodao je. Upravo zato, Boris često preko društvenih mreža poručuje ono što želi reći i poručiti. "Upravo zato što želim biti vjerodostojan i govoriti svojim jezikom. Kad daš svoju obavijest na društvenim mrežama, onda si to ti". Iako je bilo raznih govorkanja, Boris kaže kako o četvrtom braku još ne razmišlja.

"Ja sam živio s nekim osobama po pet, šest godina. Dogodio mi se u ovih trideset godina jedan brak koji je malo kraće trajao, ali dva braka i nisu toliko puno. Bio sam u vezama po četiri, pet godina, kad nisam bio u braku i nije mi padalo napamet da se ženim. Tako da nemam ja fetiš na vjenčanja nimalo", zaključio je Novković. Što je još otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina.

