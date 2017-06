"Inače nisam konfliktna osoba, ali svi prekidi su ružni, partnerski, privatni. Proradi ego. Što je - tu je", rekao je Boris Đurđević.

Iako se činilo da će se Boris i Indira razići u prijateljskom ozračju, stvari su kompliciranije nego što su na prvu izgledale. Boris Đurđević je ekskluzivno za IN magazin progovorio o svemu. "Inače nisam konfliktna osoba, ali svi prekidi su ružni, partnerski, privatni. Proradi ego. Što je - tu je", kazao je na početku razgovora Boris Đurđević. "Defnitivno je Indira otišla iz grupe Colonia i to je ono što prvo reći. Grupa se nije raspala. Colonia ide dalje. Na koji način, sve će to doći u svoje vrijeme", dodao je Boris.

"Nije bilo lijepo prisvajati nešto što nije tvoje. Brend Colonia stvorio sam ja 1996. godine, dao mu ime, doveo Tomislava, Indiru u grupu. Ja sam u 20 godina dao 150 pjesama, 12 albuma, stotinu remixeva". "Zaista nisam bio isključiv. Obostrano je to zasićenje bilo. Možda ću moći uzeti pjevačicu koja ima veći raspon, možda malo raspjevati te pjesme", rekao je Đurđević. Boris ne podržava ideju da Indira pjeva njegove pjesme na koncertima jer, kaže, ne mogu postojati dvije Colonije.

"To su pjesme koje sam napisao u sklopu benda, ali su moje pjesme, autorsko pravo je dosta jasno. Ja mogu s tim pjesmama raditi što želim". "Želim joj svu sreću, znam da će imati uspjeha, energična je i karizmatična. Ja ne želim nikom svoje pjesme pokloniti", rekao je Đurđević. Demantirao je i natpise prema kojima je dužan 383 tisuće kuna za porez. "To je tvrtka našeg bivšeg člana, Kamenog, dug nemam pojma kako ga je napravio, otkud taj dug, ja to nisam napravio. On je otišao 2014. godine i otad ne pričamo", zaključio je Boris Đurđević. Što je još Boris otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina.

