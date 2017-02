Iza zatvorenih vrata nekadašnji vladari hip-hop scene uživaju u nešto drugačijem izdanju.

''Sad smo stariji pa nam više pašu ovakva opuštena ležerna druženja nego neki klupski izlasci. Ostarili ste, to dođe s godinama, paše nam mirnije'', kazao je Marko Lasić Nered za IN Magazin. ''I prije smo se družili po restoranima više nego danas, valjda nam je to bilo previše. Sada imamo ove Masterchefove'', kazala je Marija Husar Rimac.

I premda je svoje kulinarsko umijeće pokazao i u Masterchefu, jedna je tajna ostala skrivena - David Vurdelja je uz hranu znao poslužiti i nešto neplanirano. ''Često se u njegovoj kuhinji nađu i ljudski ostaci kad reže. Jednom je prst otkinuo, ali doslovno pa sam mu nosio prst u Draškovićevu. Nisu mu stigli spasiti jer nije bio na ledu, ali je fino zarastao pa se ne vidi'', kazao je Marko Nered Lasić.

''Ovaj jedan fali, ali nadomjestit ćemo. Čekam da dođe meso, pa ćemo nadomjestit komadić koji fali. U nosu je bio prst, pa sam se zaklihnu i odrezao mi se prst'', kazao je glazbeni producent David Vurdelja.

Na sreću, ta mu ozljeda ne smeta pri stvaranju glazbenih hitova. Upravo radi na novom albumu Nine Badrić. Ovo društvance, osim prijateljstva, vežu i kumstva. Na Svjetski dan braka Marija se prisjetila svojeg vjenčanja te bi rado kumi Nini uzvratila uslugu.''Ja joj od srca želim da nađe srodnu dušu, netko tko će ju znati u dubinu i prihvatit takvu kakva je i da bude sretna i da ima puno djece i da doma samo kuha i pjeva pod tušem'', kazala je Marija Husar. ''Zavisi koliko će ona para donijeti ,znaš sad nema više ljubavi, samo pare. Šalim se, Marija podboltaj se pršutima i može'', kazala je Nina Badrić.

Hoće li društvo uskoro u svatove nisu htjeli otkriti, no lijepo ih je vidjeti da se i dalje druže. Tko zna, možda uskoro padne i suradnja za neka stara hip-hop vremena.

Više pogledajte u prilogu IN Magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.