Andrea Šušnjara u IN magazinu otkrila je što je najviše nervira u poslu, ali i je li joj jedna od njezinih prethodnica manje draga od ostalih.

Gošća ovotjedne emisije Petkom s Petkom bila je simpatična Andrea Šušnjara. Pjevačica Magazina otpjevala nekoliko hitova, ali i sudjelovala u brojnim izazovima koji su za nju pripremili voditelji Dalibor Petko i Minea. Jedan od njih je i "vrući stolac" u kojem je Andrea morala odgovarati na pitanja obožavatelja.

A njih je zanimalo štošta, kao primjerice što je u ovom poslu najviše nervira. "Kad mi tehničari naprave loš razglas", kazala je Andrea. Zanimalo ih je i dosadi li joj ikada biti plavuša. "Uff, dosadilo mi je već sto puta. Nisam prirodna plavuša pa se moram blajhati tako da bi se voljela odmoriti od plave", priznaje pjevačica.

Nakon toga uslijedilo je i pitanje koje ju je Andreu vidno iznenadilo. Naime, morala je odgovoriti na pitanje je li joj jedna od bivših pjevačica Magazina manje draža od ostalih. "Majko mila. Tko to smije reći. Nema šanse da bih odgovorila na ovo pitanje. Ubilo bi me", kazala je Andrea i dodala da joj je jedna draža od druge, ali o imenima nije htjela.

