Anđa Marić je za IN Magazin otvoreno progovorila o skrbništvu za sina, trenutnim odnosima s bivšim suprugom te budućnosti.

Borba Anđe Marić za sina trajala je dugih šest godina. Anđa se u međuvremenu i razboljela. Međutim, njena borba završila je pobjedom. Danas je sretna i zadovoljna, a za IN Magazin progovorila je i o budućnosti. "Bitka za skrbništvo nad djetetom završila je mojom apsolutnom pobjedom. Neki dan je moje dijete poželjelo završit odmi razred kod tate u Sloveniji i ja sam rekla "naravno". Dijete treba i mamu i tatu. Ima pravo biti s mamom i tatom kada ono to želi", kaže Anđa Marić.

U tih šest godina dijete povremeno nije bilo s njom i Anđa bi ga kriomice viđala. Danas se njen sin toga sjeća. "Pet godina nakon toga mi je jedno ljeto rekao 'Mama, je li se sjećaš kad si ti meni dolazila mahati preko ograde?' To je meni puno značilo", sjeća se Anđa sinovih riječi. Je li trauma biti tjedan dana kod jednog roditelja, a tjedan kod drugog Anđa odgovara: "Ne, trauma je ako se mama raspadne i dijete tjedan dana razmišlja hoće li moja mama biti dobro dok ja nisam tu". Šest dugih godina borbe bila je, kako Anđa kaže, borba ega. "Bila sam u katastofalnim odnosima s bivšim suprugom tih šest godina. Raspad braka, povrijeđeni ego, užas. A dijete jadno gleda to dvoje ljudi koje zapravo voli".

Anđa se u međuvremenu i razboljela. "To je bila multipla skleroza. Definitivno je utjecao užasan odnos mene prema sebi. Sin mi se tada veoma uplašio. Moja odgovornost je da budem najbolja verzija same sebe. Ja i bivši suprug smo sada u korektnim odnosima. Ponosna sam, sretna i zadovoljna što je on tata koji toliko voli naše dijete. Jednostavno više nije u fokusu tko će biti jači, bolji ili uspješniji nego nam je fokus što sve možemo napraviti da našem sinu bude bolje. To je taj popravak koji mi sad imamo prilku napravit", ističe Anđa. Anđa je progovorila i o budućnosti. "Za pet godina se vidim na stageu, vidim se na castingu za film koji će se radit po mojem romanu za djecu. Vidim se kako sjedim na plaži i pišem scenarij jer želim bit scenarist. Jedva čekam vidjeti što mi nosi sutra", zaključila je Anđa. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

