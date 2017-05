U utorak, točno u podne publika diljem regije, na sam rođendan Zdravka Čolića imati će prilike premijerno pogledati novu glazbenu priču naziva ‘Mala’.

Glazbena legenda svojoj vjernoj publici odlučila je dati najljepši rođendanski poklon. Na sam rođendan Zdravka Čolića imati će prilike premijerno pogledati novu glazbenu priču naziva ‘Mala’.



Tekst i glazbu pjesme potpisuje Momčilo Bajagić Bajaga, aranžman Nikša Bratoš, a režiju je kao i u nekoliko prethodnih spotova, Čolić povjerio Aleksandru Kerekešu Kekiju, čija je zamisao da se emocija ove lepršave i ljetne pjesme dočara kroz jednu romantičnu i zavodljivu filmsku priču.

Zajedno sa ekipom suradnika, Zdravko je nedavno boravio na vrlo zanimljivim lokacijama, gotovo neprepoznatljivim i za same stanovnike Crne Gore, a spot je snimljen u dva dana sa više od trideset sati snimljenog materijala. Od Kotorske općine do Bara, preko Skadarskog jezera, na šest različitih lokacija zabilježene su čari i ljepote starih primorskih ulica i predivnih zdanja, koje do sada nisu viđene u glazbenim spotovima.

"Radujem se i drago mi je što za rođendan poklanjam novu pjesmu i spot publici. U planu je da petnaesti studijski album bude objavljen ove jeseni, a ovo je prva pjesma sa novog albuma koju predstavljamo, koju sam radio sa mojim dugogodišnjim suradnicima. Tekst i glazbu napisao je Bajaga, a Nikša Bratoš je napravio aranžman", rekao je Čolić.

"Glumicipovjerena je glavna uloga, kako sama pjesma i nosi naziv. Ona će vas povesti u jednu laganu romantičnu priču, koju dijeli sa modelom. U igri zavođenja, Jelena glumi mladu filmsku divu čije se snimanje filma odvija u jednom primorskom, ribarskom mjestu. Uloga hladne i pomalo nedostupne dive, koja vješto lovi pogled mladog ribara ne krijući zaintrigiranost, učinila je ovu priču veoma zanimljivom", otkrio je redatelj