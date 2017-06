Festival "WE LOVE SOUND" ispunio je sva očekivanja.

Novi zagrebački festival #WELOVESOUND, na kojem su plesale tisuće gostiju, ispunio je sva očekivanja. Čarobni open air kakav Zagreb do sad još nije imao dugo će se prepričavati. Plesna energija izvrsno se uklopila u za ovu prigodu posebno uređen dio sportskog parka Mladost. Organizatori su izvrsno spojili prirodno okruženje i uređenje kojima su dominirala stabla i cvijeće s glazbom svjetskih DJ-a kao što su Timo Maas, tINI, Valentino Kanzyani, Enzo Siragusa i Marioano Mateljan.



Pod proljetnim zagrebačkim nebom uživali su i glumci Miran Kurspahić i Slavko Sobin, voditeljica koju u Zagrebu nemamo priliku često vidjeti Darija Mikulandra Žanetić, glazbenik Luka Nižetić, modni dizajner Luka Grubišić, arhitektica Nina Mia Čikeš, manekenka Luna Valas, umjetnica Mirta Pejić i mnogi drugi.

Tijekom dva festivalska dana, neki od najboljih svjetskih techno i house DJ-a rasplesali su tisuće ljubitelja elektroničke glazbe. Ovim događajem Zagreb je pokazao da je spreman za veliki festival i uvrstio se na popis proljetnih party prijestolnicaPrvog su dana zagrebački klubovibili su ispunjeni do posljednjeg mjesta. Legendau svom je prepoznatljivom stilu ponovno pokazao zašto ga hrvatska publika toliko voli. Njemačka DJ zvijezda, jedno od najvećih imena svjetske scene -u The Bestu je napravio pravi tulum.

Druge su pak noći Festival preselio u klubgdje su nastupilii legenda hrvatske elektorničke scene -. U isto vrijeme, u klubuje nastupio engleskikoji je u Zagreb došao s turneje u Australiji, a u nezaboravnom nastupu koji je trajao sve do zore pridružili su mu se pariški. Za one najupornije, provod se nastavio u nedjelju ujutro u klubu The Best gdje su nastupiliiz Fuse London kolektiva.Festivalodržao se u suradnji s, a cilj festivala je postati tradicionalnim dijelom zagrebačke zabavne ponude. #WELOVESOUND organizira iskusna ekipa koja stoji iza jednog od najboljih festivala u Hrvatskoj, koji godinama na Pag dovodi desetke tisuća mladih željnih dobre zabave. Uz vrhunske DJ-e i produkciju koja ostavlja bez daha, festival koji širi dobre vibracije ucrtao je Zagreb na kartu najpoželjnijih party destinacija.