The Garden Brewery, nova craft vizija krenula je na zagrebačkom Žitnjaku, a prošlo je godinu dana od kada je craft pivo prvi puta poteklo s njihovog točionika.

Proslavite prvi rođendan The Garden Brewery u subotu 10. lipnja od 20 sati. Uz cijeli raspon The Garden craft piva s točionika, čekaju vas Submarine burgeri, a za glazbu će biti zaduženi Adriatic Coasting DJ-evi Nick & Pepi, Zak i Matija Duić b2b Gogy Oz, te Rolin Humes. Ulaz je slobodan.

The Garden tim, koji stoji iza kultnog The Garden Festivala, te sada The Garden Resorta u Tisnom, Barbarella’s Discotheque u Pirovcu, kao i zadarskog The Garden Lounge bara, se otisnuo u novu pustolovinu. Kombinirajući nova piva, ukusnu hranu, ture po pivovari i testiranja, kao i posebne događaje, The Garden craft pivovara s razlikom je postala jedinstveni dodatak bujajućoj craft sceni u Hrvatskoj. Do sada su proizveli 20 stilova piva, besplatno dostavljaju po cijeloj Hrvatskoj, a dostava je omogućena i u 25 zemalja EU, te je The Garden Brewery proglašena najboljom novom craft pivovarom u Hrvatskoj za prošlu godinu, po odluci čitatelja međunarodne stranice RateBeer.com.

The Garden Brewery prvenstveno je proizvodni objekt s velikom razlikom, ali i mjesto sjajnih glazbenih i raznih programa, a otvorena je svaki dan s ciljem oživljavanja industrijske zone u Žitnjaku. Pridružite se velikoj rođendanskoj proslavi na adresi Slavonska Avenija 22F.