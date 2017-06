Više od 60 imena svjetske elektroničke scene nastupit će na jubilarnom petkom izdanju Sonus festivala.

Uz već zadivljujući program, još imena se pridružilo jednom od deset najboljih svjetskih techno festivala koji će se ove godine održati od 20. do 24. kolovoza u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso na plaži Zrće.

Po prvi put na Sonusu će nastupiti Âme DJ, poznati berlinski dvojac koji zajedno s Dixonom stoji iza jedne od najpoznatijih svjetskih etiketa “Innervisions“. Po prvi put će publika na Sonusu moći čuti i projekt Floorplan live legende Detroit scene i kako ga poneki zovu, osnivačem minimal techno glazbe - Robert Hood koji će nastupiti sa svojom kćerkom Lyric Hood.

Svoj prvijenac na festivalu koji svake godine okuplja nekoliko tisuća ljudi iz cijelog svijeta imat će i britanski duo Dense & Pika koje su fanovi mogli čuti u poznatim svjetskim klubovima Trouw Amsterdam, Panorama Bar Berlin, Fabric London, Amnesia Ibiza, ali po prvi put u Hrvatskoj. Na petodnevnom festivalu najkvalitetnije elektroničke glazbe uz prelijepo Jadransko more, posjetitelji će moći uživati i u nastupu francuskog DJa i producenta Agorie, koji je imao priliku surađivati i napraviti remikseve za neke od najpoznatijih imena scene - Mobyja, New Order i Metronomy.

Programu se se pridružili i već poznati Sonus artisti - Guti koji će nastupiti live, Magda, Raresh, Valentino Kanzyani, Steffen Deux te regionalna i domaća podrška Ian F., Ivan Komlinović live i Mimi.

Organizatori Sonus festivala su i ovaj put prilagodili cijene ulaznica za posjetitelje iz EX YU regije.

Cijeli line up

Adam Beyer - Adriatique - Agoria - Âme DJ - Andrea Ljekaj - Andrologic - Apollonia - Archie Hamilton - Binh - Chris Liebing - Dan Andrei - Dejan Milićević - Dense & Pika - Dorian Paic - Enzo Siragusa - Fabio Florido - Felver - Floorplan live aka Robert Hood and Lyric Hood - Guti live - Hito - Homeboy - Ian F. - Ivan Komlinović live - Jackmaster - Jamie Jones - Janina - Jesse Calosso - Joey Daniel - Joseph Capriati - Josip Milković - Julia Govor - K.O.D (Cabanne & Lowris) - Karotte - Len Faki - Leon - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Magda - Mano Le Tough - Marco Carola - Margaret Dygas -Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Matador live - Meat - Mimi - Monika Kruse - Nick Curly - Pan-Pot - Raresh - Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Richy Ahmed - Rødhåd - Sam Paganini - Seth Troxler - SHDW & Obscure Shape - Solomun - Sonja Moonear - Steffen Deux - Sven Väth - Tale Of Us - The Martinez Brothers - tINI - Valentino Kanzyani - Vril live