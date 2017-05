Posljednji val potvrđenih izvođača za Sea Star Festivala donosi furiozan finiš za nezaboravna jutra u Stella Marisu.

Tri regionalna elektronska heroja, DJ-i koji su redovito vrtili najupečatljivije setove na svim važnim pozornicama ovog podneblja, počevši od EXITove Dance Arene dobili su zadatak zatvoriti programe dvije glavne scene festivala. Stiskanju gasa u tjednu pred početak uvelike pomaže i vremenska prognoza koja donosi sunce i ljetne temperature.

Marko Nastić i Filip Motovunski odvrtit će u petak i subotu posljednje setove, pred samo jutro, na Nautilus Areni powered by Radio 101. Beogradskom DJu Rahmaneeu prepušten je u ruke zatvarajući slot prvog dana Addiko Tesla Stagea, isti koji će u subotu osvojiti Paul Kalkbrenner sa svojim ekskluzivnim "Back To The Future" nastupom. Nastić, Rahmanee i Filip Motovunski, tri ugledna DJ-a i producenta sinonim su za regionalnu Ligu prvaka elektronske glazbe. Marko Nastić, najpoznatiji je srpski techno DJ na sceni prisutan već dva desetljeća i vlasnik više od 200 izdanja za svjetske labele.

Rahmanee i Filip Motovunski braća su po zvuku i apsolutni predvodnici ovdašnjeg drum'n'bassa s odvažnim iskoracima i u smjeru junglea, breaksa, pa čak i reggaea. Ugledom, kvalitetom i iskustvom komandiranja plesnim podijima ova tri glazbenika zaslužili su povjereni zadatak – učiniti Sea Star jutra nezaboravima!

Dugoročna vremenska prognoza za Umag, na više prognostičkih siteova, govori ono što svi posjetitelji festivala smještenog na morskoj obali sanjaju – sunce i toplo vrijeme. Već ovaj tjedan temperature u tom djelu Istre su se popele iznad 23 stupnja i takve ostaju najmanje do dan iza Sea Stara. Ljeto je već stiglo, sezona može početi!

Festivalska bajka koja se zakotrljala sredinom prošlog prosinca tijekom mjeseci rasla je i rasla, zbog ogromnog interesa duplirala kapacitet sa 12.000 na čak 25.000 ljudi dnevno, proširila se oko cijele lagune Stella Maris resorta i postala najvažnija hrvatska festivalska priča 2017. godine.

Sea Star se u konačnici povećao do čak 13 pozornica i vanglazbenih festivalskih zona, uz programe i nultog te završnog dana koji će se odvijati na nekoliko scena! U kompleksu Stella Maris podići će se sedam pozornica - Addiko Tesla Stage, Nautilus Areni powered by Radio 101, Exotic Laguna, Zion Beats, Silent Octopus, Party Cinema i Goldfish Stage.

Prve dvije nosit će headlineri Sea Stara koje predvode The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Dubioza Kolektiv, Pendulum, Umek, Urban & 4, Modestep, Spiller, S.A.R.S., Mahmut Orhan, Elemental, Brkovi, i mnogi drugi, donoseći žanrovsku šarolikost na potezu od elektronike preko hip hopa do alter rocka. Ovogodišnjem interesu za prvo izdanje Sea Star festivala u Umagu doprinosi pozicija prvog velikog festivala u godini koji otvara ljetnu sezonu i koji je svoju bazu našao u predivnom umaškom kompleksu Stella Maris, smještenom na samoj obali Jadrana. Od četvrtka 25. do nedjelje 28. svibnja Sea Star će biti glazbeni i festivalski epicentar kompletne regije.