Vrijeme je i za tu subotu Riječkog karnevala kada će rijeka maškarica proplesati glavnom riječkom šetnicom! Točnije 64 grupe sa skoro 4.500 šarenih pčelica, balerina, pingvina, slatkih čudovišta, hodajućih krumpira. Atmosferu u Ex port Delti ovoga puta podgrijava Jelena Rozga, a ponešto drugačije ritmove nudi gradska glazba Trsat na svom tradicionalnom karnevalskom koncertu. Pehlinom će proći tradicionalna povorka u sklopu Maškaranog Pehina, plesat će se na Pašcu, a kazališta nas i dalje prate prigodnim predstavama. Posebno veseli i jedna novost – od ove godine kreće WineRi, međunarodni eno-gastro festival.

Sve što treba znati o Dječjoj karnevalskoj povorci na konferenciji za medije je najavila Ines Boban Štiglić iz Turističke zajednice grada Rijeke. Tko želi doživjeti budućnost Riječkog karnevala, pravac Korzo 18. veljače. Na tu će subotu centrom grada proplesati cijela vojska najslađih maškarica, vrtićara i osnovnoškolaca ujedinjenih u veliku, šarenu i bučnu Dječju karnevalsku povorku. Kreće se u 13 sati, a prije početka povorke, na pozornici na Korzu prisutne će zabavljati zborovi Mali Riječani, Morčići, Male Tratinčice i Tratinčice te Prve riječke mažoretkinje. Dječju karnevalsku povorku predvodit će Meštar Toni s Kraljicom karnevala Elaie Filipović i malim predstavnicima kraljevske loze – princezom i princem Riječkog karnevala Lanom Kinkelom i Adrianom Varelijom, a kroz program će nas pratiti voditelji na 4 pozornice – Ivana Bilen na Trgu Republike Hrvatske, Joso Krmpotić na Korzu, Ivica Nikolac na Jelačićevom trgu i Tommy DJ u Ex port Delti.

Za sve koji se ne stignu maškarati kod kuće, za vrijeme održavanja povorke na niz će punkova po centru grada biti organizirano oslikavanje lica. Kroz kratko vrijeme po prolasku povorke, snimka će biti postavljena na mrežne stranice Karnevala.

Najavljeni su i ostali programi koji nas očekuju u sljedećih karnevalskih tjedan dana – kao i svaki petak do sada i ovoga se u organizaciji Udruge za očuvanje kulturnih običaja Pašac i Mesopusne kumpanije Pašac održavaju Maškarani tanci u Domu Pašac s početkom u 21 sat. Nakon Izbora princa i princeze Riječkog karnevala, ovaj nas vikend, točnije 18. veljače od 9 do 21 sat, očekuje Vesela maškarana subota uz ples i igru u Happy Landu za djecu do 10 godina. Svoj obol karnevalu dat će i Gradska glazba Trsat sa svojim tradicionalnim karnevalskim koncertom 18. veljače s početkom u 19 sati uz izvođenje filmskih glazbenih tema i dobrih starih evergreena, a pod ravnanjem dirigenta Stjepana Vadlje. U nedjelju 9. veljače Pusni odbor Pehin sve zove na tradicionalni Maškarani Pehlin. Okupljanje grupa započet će u 11 sati na okretištu linije 7 na Pehlinu, a povorka kreće u 12 sati, ove godine s malo izmijenjenom trasom – lokalnom cestom od parka na Baretićevu, prema školi Pehlin te po sporednoj cesti prema domu Pehlin gdje je po završetku povorke organiziran prigodni program uz jotu i piće. Kazališta su i dalje uz Riječki karneval uz ponudu prigodnih predstava: HNK Ivana pl. Zajca na repertoaru i dalje ima „Put oko svijeta za 80 dana“ 17. i 18. veljače u HKD-u na Sušaku te operu „Rigoletto“ 18. veljače u matičnoj kući.

Novost od ove godine, međunarodni eno-gastro festival WineRi. Rijeka od ove godine ima svoj prvi međunarodni festival vina, delicija i ugodnog življenja, sve sažeto pod imenom WineRi. Vinogradarski radovi nedavno su završili i sada slijedi najbolje vrijeme – degustiranje. Guvernerova palača će 22. i 23. veljače ugostiti ovaj eno-gastro festival na kojem će se moći kušati nabolje od ponude vina, likera i delikatesa iz Hrvatske i susjednih zemalja za sezonu 2017.

Sva događanja u sklopu Riječkog karnevala 2017. i detaljne informacije o njima mogu se pronaći na službenim stranicama Karnevala na adresi www.rijecki-karneval.hr.

18.2. – DJEČJA KARNEVALSKA POVORKA – centar grada

26.2. – MEĐUNARODNA KARNEVALSKA POVORKA – centar grada

Međunarodnu povorku možete pratiti i uživo na našem portalu DNEVNIK.hr.