Nakon više od 40 godina na sceni Parni valjak i dalje niže rekorde. Varaždinska publika nestrpljivo iščekuje koncerte u sklopu domaće turneje 2u1. Nepunih mjesec dana ostalo je do koncerta koji je vizualno iznimno atraktivan, a glazbeno privlači publiku svih generacija. Osim toga u jednoj večeri publiku čeka unplugged i električni koncert koji je neobičan, zahtjevan i zabavan.

Zahvaljujući ovom 'receptu' Valjak je već rasprodao Arenu u Puli i Splitu, a uskoro će i onu u Varaždinu.

No Parni Valjak ima još razloga za zadovoljstvo. Domaća publika nije jedina koja željno iščekuje koncerte ovog legendarnog benda. Impresivan je podatak da je Parni valjak već rasprodao dva koncerta u dalekoj Švedskoj i to tri mjeseca unaprijed. Za Malmö i Göteborg više se ne mogu kupiti ulaznice, a čini se da će i na plakatima za Stockholm uskoro veliki crvenim slovima pisati 'Sold out'.





Hus, gitarist i vođa grupe, koji stoji iza nevjerojatno popularnog benda škrt je na riječima kada treba objasniti ovaj veliki uspjeh: 'Nema tu čarobnih formula, mudrih savjeta ni velike euforije. Publika nas voli i prepoznaje naš rad jer smo iskreni prema njima. I tako to radimo već 40 godina. Kada nešto radiš s toliko ljubavi neuspjeh nije opcija. Jednako se veselimo svirati gdje god je naša publika. Sretni smo, ali prije svega zahvalni svojoj publici što nas prati jer zahvaljujući njima možemo uživati u svom poslu i hraniti se tom ogromnom energijom koja se uvijek iznova rađa na našim koncertima. Upravo zato ostajemo vječno mladi i spremni na velike izazove!'.