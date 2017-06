Ovogodišnji izbor izvođača svjedoči 10-godišnjoj povijesti Outlooka, odajući počast bass pionirima s budućim zvijezdama. Od 7. do 10. rujna oni će zauzeti osam jedinstvenih pozornica na štinjanskom poluotoku.

Osam jedinstvenih pozornica s preko 200 izvođača na proslavi dekade Outlook festivala

U deset godina od prvog izdanja, Outlook festival se razvio u najomiljenije slavlje bass glazbe i kulture na svijetu, koje svake godine ujedinjuje tisuće ljudi u svom domu na tvrđavi Punta Christo nudeći im najbolje od dub, reggae, hip-hop, dubstep i drugih srodnih glazbenih smjerova. Ovogodišnji izbor izvođača svjedoči 10-godišnjoj povijesti Outlooka, odajući počast bass pionirima s budućim zvijezdama. Od 7. do 10. rujna oni će zauzeti osam jedinstvenih pozornica na štinjanskom poluotoku, a predvode ih Ghostface Killah, David Rodigan, Roots Manuva, Mad Professor, Shy FX, Loyle Carner, Rockwell, Chronixx & Zinc Fence Redemption Band, Congo Natty, Amy Becker, Alix Perez te mnogi drugi. Upravo je objavljen veći dio programa po pozornicama kojeg možete ovdje, detaljan program stiže uskoro, a satnica tjedan dana prije festivala. Centralna pozornica Outlook festivala - The Clearing tako će ugostiti najveća s imena masivnog popisa, a već u četvrtak na nju se penje jedan od najvećih pripovjedača hip-hopa – američki glazbenik Ghostface Killah, a uz njega i drum’n’bass bog Goldie te jungle maestro Congo Naty. Do nedjelje publika će na istom mjestu moći čuti grime majstora Giggsa, Wileya, legendarnog Davida Rodigana, Akalu, Gentlemans Dub Club, Digital Myztiks V Loefah & Sgt Pokes da spomenemo samo neke.

Odmah izvan zidina tvrđave smjestila se impresivna The Void pozornica, opremljena vrhunskim zvučnim i svjetlosnim dizajnom. Tamo će u četvrtak vladati gosti Dispatch Recordingsa i Soul:utiona kao što su Calibre, Alix Perez i Skeptical. Deep Medi s Commodom, Compaom, Kahnom i Malom će zavladati s dubstepom u petak, a u subotu The Void je pravo mjesto za ljubitelje grimea i dancehalla kada tamo stižu najbolji predstavnici te scene. Zadnji dan festivala domaćin pozornice je Hatcha, koji je pozvao svoje prijatelje Zed Biasa, Youngstau i Trutha. Pregršt festivalskih vrhunaca bit će zbilježeno na kultnoj The Moat pozornici, koju zauzima Swap 81 ekipa (Biome, Chunky, Lamont, Loefah, Madam X And Paleman, Plus Silas & Snare), Dub Phizix & Strategy, Dan Shake, Dimensions Sound System, Josey Rebelle, Wookie, Matt Jam Lamont i Scott Garcia. Legende soundsystem kulture, škotski Mungo’s Hifi, i ove godine domaćini su Mungo’s pozornice, čija će količina basa protresti kosti svim plesačima. Adrian Sherwood, Mad Professor, Loefah, Michael Prophet i Vibronics, Iration Steppas te domaći Digitron i Egoless samo su neki koji će se okušati na ovom moćnom soundsystemu. U samom srcu tvrđave, smjestila se The Stables pozornica na koju se kroz četiri dana čuti širok raspon stilova od hip-hopa do techna, a među izvođačima treba istaći MNDSGN, Mr Thinga, LEVELZ te Swamp 81 ekipu.

Ove godine proširena, šumom okružena The Garden pozornica odjekivat će zvucima najboljih DJ-eva i producenata u grimeu, garageu, drum’n’bassu kao što su; Murlo, Royal T, Elijah & Skiliam, Ivy Lab, Sam Binga, Signal, Icile, Friction te mnogi drugi. Kružna prostorija s razglasom usred tvrđave, to je ukratko opis The Ballroom pozornice, najintimnije pozornice festivala, i sigurno jedne od najomiljenijih. Smještena unutra kružnih zidina s otvorenim krovom prema zvjezdanom nebu u The Ballroomu će opet biti usijana atmosfera sa sjajnim nizom novih glazbenih nada iz cijelog svijeta. Outlook je nezamisliv bez svoje The Beach pozornice, idiličnom mjestu na samoj festivalskoj plaži, koja će ugostiti niz glazbenih legendi, a publika će na njoj uživati svaki dan od podne, pa sve do zalaska sunca i početka programa na tvrđavi. Na plaži publika će uživati uz Reggae kraljicu Dawn Penn, glavno ime UK hip-hopa Roots Manuva, kantautoricu Jorju Smith, mlade nade: DJ Sofie i repericu Princess Nokiju, kraljeve drum’n’bassa DJ Markyja i LTJ Bukema. Detaljan program festivala bit će objavljen uskoro, a satnica tjedan dana prije samog festivala. Regionalne festivalske ulaznice po cijeni od 660 kn i ulaznice za Outlook Arenu po cijeni od 325 kn mogu se kupiti putem Entrio sistema te na prodajnim mjestima diljem zemlje. Mnogo se toga promijenilo u deset godina, ali posvećenost, strast i sposobnost Outlook festivala i dalje je prisutna, kao i prvih dana. Iako odrastao, osjećaj obitelji je i dalje tu, a umjetnici i posjetitelji se vraćaju iz godine u godinu kako bi ponovno doživjeli i otkrili novu glazbu na najboljem ozvučenju. Od ambiciozno postavljenih pozornica, do partyja na pučini mora i koncerta otvorenja u povijesnoj Areni, Outlook ekipa nije odustajala od dizanja ljestvice, pri tom ne zaboravljajući svoje korijene. Desetljeće Outlook festivala - vidimo se na tvrđavi!

Osjetite pravu festivalsku atmosferu i osigurajte mjesto u kampu Outlook festivala

Kamp je najpovoljnija opcija smještaja na Outlook festivalu i odličan način da osjetite festivalsku atmosferu. U kampu možete naći puno mjesta u hladovini za udobno kampiranje; tuševe, sanitarne čvoreve i stanice za punjenje elektroničkih naprava, kao i trgovine, barove, restorane, pizzerije i sve vrste štandova. U kampu tako možete zadovoljiti sve potrebe bez napuštanja festivalske lokacije.