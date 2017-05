Na konferenciji za medije održanoj u osječkoj Galeriji Kazamat, predstavljen je program Filmske RUNDE, revije hrvatskih kratkometražnih filmova, nastale u produkciji neprofitne umjetničke organizacije TEATAR TO GO, čije će se drugo izdanje održati od 26. do 28. svibnja u osječkom Kazamatu.

Filmsku RUNDU su predstavile organizatorice Dalija Dozet, Marta Užarević, Ana Šimić i Ines Jokoš.

Vođeni kvalitetom, u ovogodišnji glavni program Filmske RUNDE donosi selekciju profesionalnih i studentskih filmova nagrađenih na domaćim i međunarodnim festivalima, koji će se napokon zavrtiti i pred osječkom publikom. Tijekom tri dana prikazat će se profesionalni, nezavisni i amaterski kratki filmovi, a glavni i popratni program broji preko 30 filmova.

"Novost ovogodišnjeg programa je FOKUS Runda koja zajedno sa Fokus Profesijom gledatelju i polaznicima kroz projekciju, panel i scenarističku radionicu otkriva svijet pisanja za film kao početne točke svakog filmskog djela. U dugoročnom planu nam je svake godine predstaviti drugu filmsku profesiju kako bi gledatelji, kao aktivni sudionici, u kontinuitetu bili educirani o stvaranju filma iz njegovih različitih perspektiva te se jednoga dana možda odvažili napraviti i svoj film", navodi Dalija Dozet, iz organizacije Filmske RUNDE.

Uz FOKUS Rundu, u kojoj su svrstani filmovi "Popravilište za roditelje" redatelja i scenarista Brune Ankovića i scenaristice Tanje Kirhmajer, "I,J,K,L" redatelja i scenarista Daria Juričana, "Slonovi" redateljice i scenaristice Daine Oniunas Pusić te "Inkasator" redatelja i scenarista Igora Mirkovića, glavni program broji još Studentsku RUNDU, FOKUS GRAD te Festivalsku RUNDU.

FOKUS GRAD je program u selekciji predsjednika Kinokluba Zagreb, Vedrana Šuvara. Inspirirani Osijekom kao čestom temom grada slučaja, ovaj program kroz niz filmskih klasika i recentne produkcije navodi gledatelja da o gradu promisli kao filmskom liku i početnoj inspiraciji za samo stvaranje filma, a ne samo kao o pozadinskoj scenografiji.

U Festivalskoj RUNDI, gledatelji će imati priliku pogledati animirani film "Ježeva kućica", redateljice Eve Cvijanović; film "Kino Otok" redatelja Ivana Ramljaka, "Dotu" redateljice Petre Zlonoge, "Po čovika" redateljice Kristine Kumriće te "Mliječni zub" redatelja Saše Bana.

U sklopu Studentske RUNDE prikazat će se filmovi "13+" redateljice Nikica Zdunić, "Why / Zašto" redateljice Ive Božić, "Djevojke" redatelja Luke Galešića, film "Zauvijek" redateljice Monike Rusak te film "Cvijeće" redateljice Judite Gamulin.

Popratni program donosi RUNDU FRKE i DJEČJU RUNDU. Specijaliteti RUNDE FRKE ponajbolji su filmovi studentske produkcije. U suradnji s Akademijom dramske umjetnosti prikazat će se nagrađeni filmovi s ovogodišnje FRKE - Filmske revije kazališne akademije održane ovog travnja u Zagrebu.

U DJEČJOJ RUNDI prikazujemo kratke filmove čiji su autori osnovnoškolci. Ciljana skupina gledatelja jesu djeca i mladi te svi oni koji se tako osjećaju. Dječju rundu otvaramo radovima polaznika Rundine dječje scenarističke radionice koju je vodila Nataša Dorić, a zatim slijedi izbor najboljih dječjih kratkih filmova s Revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece nastali u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.

"Ove godine organiziramo i EXTRA program koji je zamišljan kao kombinacija edukativnog i industry programa usmjerenog na filmsku i video publiku i struku i sve koje žele postati dijelom te uzbudljive struke. S našim fokusima - gradom i scenarijem započinjemo RUNDU kroz prezentaciju kratkog dokumentranog filma u nastajanju - Osijekana te uz razgovor s njegovim autorom Ivicom Šutom", naglašava Marta Užarević, iz organizacije Filmske RUNDE.

Uz ideju fokusa povezujemo i "Scenarističku FOKUS radionicu" namijenjenu svima koji vole pisati i žele naučiti kako pisati za film. Redateljica i scenaristica Lana Kosovac polaznike će uputiti u teorijske tajne zanata, a producent i scenarist Matija Drniković će kroz "Scenaristički panel" otkriti detalje vezane uz daljnji razvoj scenarija i njegove realizacije u film.

Gostujuća RUNDA kroz predavanja otvorenog tipa predstavlja prijateljsku reviju Filmske runde "Kratki na brzinu" te "Reviju studentskog filma". Za ZABAVNI program zasluženi su DJ UMBO i DJ MAX.

"Nakon prošlogodišnje uspješne RUNDE, ove godine očekujemo još više filmskih uzbuđenja, zabave i odlične publike. Svi organizacijski izazovi svakako su lakši uz potporu lokalne zajednice, pokrovitelja, suradnika i volontera. Posebno smo ponosni i zahvalni na tome sto su nas prepoznale filmske organizacije DHFR i HAVC", istaknula je Ana Šimić iz organizacije Filmske RUNDE.