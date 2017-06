Osim koncertne izvedbe Zagrebačke filharmonije, neke od najpoznatijih filmskih pjesama na koncertu za pamćenje izvest će i domaći glazbenici.

„Glazba je važan dio identiteta filmova. Tu je kako bi se postigla atmosfera i emocionalna povezanost u filmu. Ovi glazbeni komadi su zaista kultni", izjavio je jednom prigodom Elijah Wood.

13. lipnja na jedinstvenoj Ljetnoj pozornici Tuškanac, svi ljubitelji filmske glazbe moći će uživati u neponovljivoj koncertnoj izvedbi Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem dirigenta Krešimira Batinića. Potpuni doživljaj sa svojim vokalnim izvedbama upotpunit će gosti, popularni hrvatski pjevači: Petar Grašo, Vanna i Nina Badrić.

Riječ je o zaista jedinstvenom događaju na kojem će vas Zagrebačka filharmonija uvesti u čarobni svijet filmske glazbe, uživo izvodeći originalne dionice iz najvećih svjetskih blockbustera, partiture iz filmova Ratovi zvijezda, Misija, Harry Potter, Gospodar prstenova, Armagedon i mnogih drugih remek djela svjetske i domaće kinematografije. Kada takvu glazbenu poslasticu smjestimo u magičnu park-šumu Tuškanca, spektakularna večer za pamćenje je zagarantirana.

Magična park-šuma

Ljetna pozornica Tuškanac. Dubravkin put bb, nalazi se samo nekoliko minuta od hektične, gužvom i žamorom zasićene Ilice. Najatraktivnija je to otvorena pozornica u samom centra grada, a datira još iz 1954. godine prošloga stoljeća. Projektirao ju je znameniti arhitekt Kazimir Ostrogović, autor brojnih zagrebačkih zgrada. 1970. godine prestaje s programima, a obnavlja se 2012. godine. Osim za filmske projekcije, pozornica je idealna i za raznovrsne druge projekte i događanja. Aktualni korisnik Ljetne pozornice Tuškanac je Centar za kulturu i film August Cesarec. Ako niste dosad posjetili Ljetno kino Tuškanac, dolazak na Glorijin koncert filmske glazbe bit će idealna prilika da upoznate ovu prirodnu oazu u srcu grada i oduševite se ambijentalnom kvalitetom i ljepotom samog prostora.

Ekstatični i grandiozni zvuci vrhunskog orkestra

Organizator ove glazbene poslastice je magazin Gloria u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom – hrvatskom glazbenom institucijom slavne prošlosti koja je svojim dugogodišnjim djelovanjem i vrhunskim postignućima u domovini i svijetu neumorni promicatelj hrvatske glazbene i kulturne tradicije. Zagrebačka filharmonija je zaštitni znak grada Zagreba, a datira iz davne 1871. godine kada je započela profesionalna orkestralna aktivnost u našem gradu. Godine 1920. orkestar dobiva ime koje i danas nosi. Povijest filharmonije pisali su prvorazredni šefovi dirigenti, mnogi proslavljeni dirigenti nastupali su s njom, a gostovali su i brojni veliki solisti svjetskoga glasa. Orkestar je nastupao gotovo u svim zemljama Europe i svijeta. U veljači 2016. nastupili su i na najprestižnijoj američkoj glazbenoj adresi, njujorškom Carnegie Hallu. Zagrebačka filharmonija kroz desetljeća potiče hrvatsko glazbeno stvaralaštvo izvodeći i snimajući djela hrvatskih autora. Posebnu brigu vode o mladim talentiranim glazbenicima, a veliku pozornost posvećuju razvoju interesa i približavanju klasične glazbe djeci i mladima te tako kroz razne projekte privlače velik broj mladih ljudi. Zagrebačka filharmonija je dobitnik brojnih nagrada, a krasi je i bogata diskografija.

Čarobni svijet filmske glazbe

U utorak, 13. lipnja Zagrebačka filharmonija uvest će vas u čarobni svijet filmske glazbe, izvodeći bezvremenske dionice iz legendarnih filmova čija je glazba postala poznata jednako kao i filmovi za koje je skladana, a brojni filmski skladatelji postali su velika imena u svijetu filma i glazbe. Filmska glazba ujedno može biti i odličan uvod u kulturu slušanja klasične glazbe jer su popularni filmski serijali inspirativni i mlađim slušateljima. Na ovom nesvakidašnjem koncertu publika će moći uživati u vrhunskim izvedbama legendarnih filmskih tema. Filmska glazba dočarava atmosferu, psihološka stanja likova, ilustrira događaje na platnu, u gledateljima izaziva i pokreće različite emocije.

Ratovi zvijezda

Svi dobro znamo kako zvuče Lucasovi Ratovi zvijezda, naročito glazba uvodne špice filmova u serijalu. U Imperiju se prvi put čuje slavni Imperial March ili glazbena dionica Dartha Vadera. Riječ je o klasičnom primjeru specifične glazbene teme koja se veže uz određeni lik, a kako je Darth Vader jedan vrlo popularan zlikovac, Imperial March postao je neizostavan dio pop-kulture. Da nam glazba u filmu može unaprijed otkriti karakter lika, izvrsno pokazuje upravo tema Dartha Vadera. Najpoznatija filmska saga svoju popularnost zahvaljuje Johnu Williamsu, američkom skladatelju, dirigentu i pijanistu, kojeg glazbeni kritičari smatraju jednim od najznačajnijih skladatelja filmske glazbe svih vremena. Tijekom uspješne karijere, duge više od šest desetljeća, Williams je skladao neke od najpopularnijih i prepoznatljivih filmskih partitura u povijesti filma, a uz pet Oscara, četiri Zlatna globusa, 21 put osvajao je i nagradu Grammy.

Harry Potter

Na glazbi najduljeg filmskog serijala u povijesti, radila su čak četiri skladatelja. Jedan od njih bio je već spomenuti John Williams čija je partitura za prva tri filma postavila temelje koji su odredili i teme i cjelokupni glazbeni jezik ove filmske priče o univerzalnoj borbi dobra i zla.

Gospodar prstenova

Howard Shore je kanadski skladatelj poznat upravo po glazbi za filmove, a najpoznatija mu je glazba za trilogiju Gospodar prstenova za koju je osvojio tri prestižne nagrade Oscar. Nagrađen je i s dva Zlatna globusa, kao i sa četiri Grammyja. Prije ove trilogije ovaj skladatelj bio je poznat po suradnji s kultnim redateljem Davidom Cronenbergom, tako da je njegov angažman na ovom filmu bio veliko iznenađenje. Međutim, Shore se pokazao kao savršena osoba za epsku glazbenu podlogu Međuzemlja, stvorivši jednu od najprepoznatljivijih glazbi iz filmova novijeg doba. Tako je kompletna glazba za trilogiju postala jedna od najuspješnijih filmskih tema svih vremena, a ujedno i uvjerljivo najveći uspjeh u karijeri Howarda Shorea. Osvojio je tri Oscara, dva Zlatna globusa i tri nagrade Grammy.

Misija

Ennio Morricone, jedan je od najvažnijih filmskih skladatelja prošloga stoljeća. Filmsku glazbu sklada od 1961. godine, a svjetski ugled stekao je u suradnji s režiserom Sergiom Leoneom (filmovi Za dolar više, Za šaku dolara, Dobar, loš, zao, Bilo jednom u Americi). Osobito je zapažena njegova filmska glazba za film Misija, Rolanda Joffea. Originalnim stilom Morricone je značajno obogatio talijansku i svjetsku filmsku muziku i postao uzor mnogim mlađim skladateljima. Neki ga spominju kao najvećeg skladatelja filmske glazbe uopće. 2007. godine dobio je Oscara za životno djelo. 2015. godine gostovao je i u Zagrebu gdje je nastupio upravo sa Zagrebačkom filharmonijom.

Tangos, The Exile of Gardel

Astor Piazzola, otac je modernog tanga, argentinski skladatelj i gitarist, jedan od začetnika umjetničkog oblikovanja tanga. Piazzolina glazba osvaja slušatelje neponovljivom smjesom ushićene radosti i suzdržanog tugovanja, neuobičajenim spojem čistoće i senzualnosti. Preoblikovao je tango od erotičnog plesa u koncertnu muziku obogaćenu klasičnom i jazz glazbom. Tango je tumačio, ne samo kao muziku za ples, već kao muziku za slušanje. Por una Cabeza, tango Carlosa Gardela u zavodljivoj i strastvenoj obradi Astora Piazzole uvući će svakog slušatelja u toplu i emotivnu atmosferu domovine tanga – Argentine. Por una Cabeza, tango koji ćemo slušati u izvedbi Zagrebačke filharmonije, jedan je od najsuvremenijih glazbenih brojeva koji je obrađivan i korišten u mnogim filmovima.

Hrvatske pop-zvijezde

Osim koncertne izvedbe Zagrebačke filharmonije, neke od najpoznatijih filmskih pjesama na koncertu za pamćenje, izvest će i domaći glazbeni interpretatori. Nina Badrić otpjevat će pjesmu Purple Rain, slavnog Princea, zatim Dani i godine - glazbeni broj iz satirične komedije Stado. Petar Grašo otpjevat će temu iz Armagedona, pjesmu Ljubav sve pozlati iz Šegrta Hlapića kao i evergreen Let It Be iz dokumentarnog filma u kojem je zabilježen posljednji koncert (na krovu Apple Corpsa) kultnih Beatlesa.

Ulaznice

Vjerujemo da će vas ovaj kratki presjek programa koncerta „Filmska glazba pod zvijezdama“ potaknuti da posjetite ovaj neponovljivi događaj, da u utorak, 13. lipnja u 21 sat i vi budete dio publike koja će u bajkovitom šumskog okruženju Ljetne pozornice Tuškanac, uživati u nesvakidašnjem koncertu, u vrhunskim izvedbama filmske glazbe Zagrebačke filharmonije i gostiju. Ulaznice u pretporodaji po cijeni od 140 i 180 kuna, dostupne su u sustavu Eventim. Na dan koncerta cijena ulaznica je 180 odnosno 220 kuna.

