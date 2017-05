Šest godina nakon kraljevskog vjenčanja Kate Middleton i princa Williama u bračnu uplovila je i mlađa Kateina sestra Pippa Middleton.

Vjenčanje iz bajke Kate Middleton i princa Williama je događaj koji je obilježio 2011. godinu. Šest godina nakon, u bračnu luku uplovila je i Kateina mlađa sestra Pippa Middleton.

Sudbonosno "da" Pippa je svom partneruu i bogatom bankarskom tajkunu Jamesu Matthewsu izrekla nešto iza podne u Crkvi svetoga Marka u Englefieldu koja se nalazi nedaleko od obiteljske kuće u kojoj su sestre Middleton odrastale. Ispred crkve stigli su princ William i njegova supruga Kate zajedno s djecom - princom Georgeom i kćeri Charlotte.

Kraljevski dvor potvrdio je da će trogodišnji princ i dvogodišnja princeza nositi prstenje. Prema pisanju stranih medija vjenčanje će biti škotske tematike. Među bogatom gastronomskom ponudom naći će se navodno i oko 17 kilograma kavijara u vrijednosti od 40.000 funti koje je mladencima poklonio anonimni ruski donator.

Nakon vjenčanja, gosti će se častiti i zabavljati na večeri, ali i na after-partyju. Osoblje koje je zaduženo za organizaciju Pippinog vjenčanja prošlo je stroge kontrole, a prije same ceremonije morali su potpisati sporazum o povjerljivosti u kojem, između ostalog, stoji i da prije ulaska u dvoranu moraju ostaviti svoje mobitele.

Pippa također planira niz iznenađenja za svoje goste, uključujući i stolove za stolni tenis budući da je to njezin omiljeni sport. Ogroman zvučni sustav s "mega zvučnicima" jučer je instaliran za "iznenađenje" koje će nastupiti na zabavi.

Obitelj Middleton dobila je flotu od čak 50 najkvalitetnijih automobila od strane Jaguar Land Rovera. U zamjenu za publicitet koji se očekuje, automobilski gigant im je posudio desetke Range Rovera kako bi prevezli goste iz sela u obiteljsku kuću. Nekoliko desetaka kombija i kamiona stiglo je u obiteljsku kuću Middleton, kao i u obližnje selo Englefield, gdje će se održati ceremonija. Popis uzvanika navodno je vrlo mali. Za razliku od Catherine, koja je na svadbu, stjecajem okolnosti bila prisiljena pozvati izaslanstva iz cijelog svijeta, na Pippinu će vjenčanju biti oko 150 gostiju.

Inače, Pippin suprug James Matthews plave je krvi. Njegov je otac Lord od Glen Affric u Škotskoj, a to znači da titulu nasljeđuje te da njegova supruga postaje Lady of Glen Affric. No s obzirom na to da obitelj nije službeno dio britanske aristokracije koju čine vojvode, markizi i baroni, javnost je neće tako zvati.



Pippa Middleton je diplomirala englesku književnost na Sveučilištu u Edinburghu. Bila je zaposlena na pola radnog vremena u obiteljskoj tvrtki, a 2012. godine izdala je knjigu pod nazivom "Celebrate: A Year of Festivities for Family and Friends", iz čijeg se naslova može zaključiti da je posvećena organizaciji slavlja za obitelj i prijatelje. Za to je dobila oko 400.000 funti. Tride4setogodišnja mladenka postala je slavna 2011. godine na dan vjenčanja svoje sestre kad je izašla iz automobila i primila šlep Kateine vjenčanice. U uskoj bijeloj haljini dizajnera Alexandera McQueena, koja je ocrtavala njezino tijelo, Pippa je gotovo zasjenila Kate koja se udavala za britanskog princa Williama. Nakon vjenčanja, koje je pratilo oko dvije milijarde ljudi diljem svijeta na Facebooku je osnovana grupa "Društvo obožavatelja Pippine stražnjice", koje i nakon šest godina od događaja ima oko 200.000 članova.