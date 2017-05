Vedran Strukar iznio je javni prijedlog za što bolji plasman Hrvatske na Eurosongu. Kao potencijalnog predstavnika Strukar vidi Ivu Josipovića.

Ne stišavaju se reakcije oko plasmana Jacquesa Houdeka na ovogodišnjem Eurosongu. Iako su mnogi bili uvjereni da je Jacques pravo osvježenje i da bi na Eurosongu mogao ostvariti visok plasman PR sručnjak Vedran Strukar na svom Facebooku još je prije nekoliko dana nagovijestio da se to neće dogoditi jer, kako je pojasnio, "nema projektne strategije niti jasno artikulirane PR vrijednosti kako bi brojni europski mediji u tome pronašli keč za dodatnu promociju i poguranac".

Stoga je Strukar temeljem svog dugogodišnjeg iskustva u medijima javno iznio prijedlog kako poboljšati plasman Hrvatske na Eurosongu, a otkrio je i koga bi trebali poslati iduće godine da nas predstavlja. Riječ je ni manje ni više nego o bivšem predsjedniku Ivi Josipoviću.

Dio njegove poduže objave prenosimo u nastavku:

"Evo i dvije konkretne PR strategije u kojima hrvatski predstavnik, apsolutno tvrdim, dogodine neće silaziti s naslovnica svjetskih medija i time nas u startu učiniti favoritima. A kao što svi jako dobro znamo, onaj tko se među prvima prometne u favorita, prva tri mjesta na kladionicama, doslovno uvijek na kraju pobjeđuje.

1. IVO JOSIPOVIĆ I ANDREA ŠUŠNJARA

Bivši hrvatski predsjednik profesionalni je glazbenik, pijanist i skladatelj. Nikad na Euroviziji nije nastupao neki državnik. To je već potpuni kuriozitet koji će privući maksimalnu pažnju. Zamislite sad Mister presidenta Josipovića na klaviru i slatku Andreu stiliziranu kao Marilyn Monroe u ljubavnoj baladi. Nema medija u Europi koji ih neće uspoređivati s JFK-om i Marilyn; da ne govorimo o medijskoj histeriji koja će dominirati ako se kreativno doradi njihov scenski nastup o čemu možemo naknadno diskutirati. Pjesma mora biti ljubavne tematike jer bi iskorak u drugom pravcu srušio kompletnu sliku.

2. SESTRA DIJANA LONČAREK & CO.

Ovaj slavuj iz zagorske Pačetine, uvjerio sam se osobno, ima takvu zaraznu pozitivnu karizmu da je ne možete ne obožavati već prilikom upoznavanja. Časna sestra Diana sjajno pjeva, fantastično je talentirana za ples i glumu i njezin angažman doista bi mogao biti pun pogodak. Zamislite sada da joj na sceni pridružimo prateće vokale još pet različitih etničkih podrijetla i da nastupe s moćnom, plesnom energičnom pjesmom, radnog naslova, primjerice, "Love is all around us". Podrazumijeva se da bi takav nastup neodoljivo podsjećao na Whoopi Goldberg i film Redovnice nastupaju, ali to nam zapravo samo olakšava posao. Naša časna sestra Diana s još pet pratećih vokala (crnkinja, muslimanka, Azijatkinja, itd..) poslala bi u svijet vrlo jasnu sliku tolerancije koju Eurosong toliko promovira. Nemojte zaboraviti i afinitete eurovizijske publike koja od pamtivijeka uvijek izdašno svojim glasovima nagrađuje takve eksperimente. Vjerujem da se i naš dobri i simpatični papa Franjo ne bi mogao ne oglasiti na ovu slatku glazbenu priču i zato već sutra možete planirati Eurosong u Hrvatskoj 2019. godine", napisao je između ostalog Strukar na Facebooku i izazvao prašinu svojom objavom.