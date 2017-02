Ususret novom showu ˝Ženim sina˝, provjerili smo kako ljubav kotira na našoj javnoj sceni. Kandidate koji se pripremaju za nove izazove u showu ˝Tvoje lice zvuči poznato˝ priupitali smo ono vječno pitanje: vjeruju li u ljubavna prvi pogled?

''Kratko i jasno - da. Pa zato što sam se zaljubila na prvi pogled u jednog frajera, tako da vjerujem'', kazala je Ivana Mišerić.

''Ljubav ne, zaljubljenost da. Naučili su me da postoji razlika između tog dvoje, da, naravno da ti se netko mora svidjeti na prvi pogled. Ljubav dolazi poslije'', otkrio je Danijel Bilić.

''Vjerujem u kemiju na prvi pogled, ali baš ljubav kao ljubav, ne baš'', misli Ana Gruica, dok njezina kolegica iz showa TLZP misli drugačije.

''Ja jedino što vjerujem je ljubav na prvi pogled jer vjerujem da se u nekim idealnim partnerstvima to zaista dešava'', otkrila je Nives Celzijus.

Mišljenja i iskustva bila su različita, baš kao i u slučaju onog bajkovitog vjerovanja da prava ljubav može nadići sve prepreke.

''Ne može, iz iskustva mogu reći da ne može. Ali mislim da je čisto dovoljno ako prevlada većinu prepreka, i to je već nešto'', smatra Nives Celzijus.

''Mislim da ljubav kao ljubav ne, ali ako imaš strpljenja i razumijevanje, to može'', kazao je Dalibor Petko.

Elvis, Marko i Adnan, kandidati našeg novog showa 'Ženim sina', također vjeruju u ljubav. Ali i u majčinu procjenu.

Koliko utjecaja na tvoj izbor može imati tvoja majka, priupitali smo kandidate showa TLZP na što je Ivana Mišerić kao iz topa odgovorila ''Nimalo''.

''Pa nikakav, mislim, nije baš da sam sa svojom mamom izlazio van'', nadodao je Daniel Bilić, radijski voditelj Daniel Bilić aka Yammatovac.

''Nažalost, skrušeno priznajem, u 30 i nekoj, da može jako puno, malo mi je neugodo, ali može, to je Dalmacija, jednostavno ja se borim i mislim da ne, ali ako ona kaže da ne, onda uz sve borbe, ne znači ne'', priznala je Ana Gruica.

''Moja majka do sad u mom životu nije imala nekog utjecaja, iako je imala prilike komentirati da joj se ne sviđa, da bi se to moglo promijeniti i tako. Ali uvijek je podržavala mene'', kazao je Bojan Jambrošić, dok je Mia Anočić Valentić nadodala kako i nju majka uvijek podržava.

Mario Roth smatra da je majčino mišljenje važno. '' Važno, ali ne i presudno, tako bih ja to rekao, da''.

A što će biti važno Markovoj, Adnanovoj ili Elvisovoj majci, saznat ćemo uskoro. Prijave su još u tijeku, pa ukoliko ste vi majka sina kojeg biste htjele vidjeti kako korača prema oltaru, ili ako ste, pak, sin koji je u potrazi za onom pravom ili ste ona koja je željna ljubavi i spremna na sve predbračne izazove, prijavite se na broj 060 801 802 ili na mail adresu zenimsina@novatv.hr.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.