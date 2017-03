Nakon osam mjeseci snimanju serije "Zlatni dvori" došao je kraj. Vesela glumačka ekipa zajedno je dočekala snimanje posljednje scene serije koja je na prvu osvojila gledatelje.

Tamara Šoletić, koju u seriji gledamo u ulozi Žane Zlokić, otkrila nam je kako se osjeća sada kada je svemu došao kraj. "Svi ovi mjeseci bili su prožeti s puno smijeha tako da je sad nastupio jedan osjećaj tuge i praznine. Ipak smo 8 mjeseci bili na okupu i sad se rastajemo. Tako da je sve to protkano jednom slatkom tugom", kaže Tamara.

Tugu zbog završetka snimanja ne krije ni glumica Ecija Ojdanić, koja je u seriji odigrala ulogu Irene Begovac. "Osam mjeseci napravi to da ti ljudi postanu kao prava obitelj. S njima si od jutra do mraka i kad završi jedan takav projekt tužan si jer se ta obitelj raspada. Jako će mi nedostajati svi, bili smo prava ekipa", kaže Ecija.

Naporna snimanja ostavila su traga na glumcima pa se sad prije svega žele dobro odmoriti. "Trenutno je prisutan veliki umor i treba mi neko vrijeme za sređivanje dojmova", dodaje Tamara Šoletić koju zbog uloge prate i brojne zanimljive anegdote.

"Poistovjećuju me ljudi sa Žanom iz serije "Zlatni dvori". Zezaju me na račun trudnoće, pitaju me kako sam, želim li sjesti, u dućanu mi govore da ne smijem puno toga nositi i tako", smije se Tamara.

Pozitivne reakcije pamti i Ecija. "Ljudi su jako zadovoljni serijom", kaže glumica koja se nada da će se s ekipom opet sresti na nekim novim projektima.