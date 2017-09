Andrea Bocelli je helikopterom prebačen u bolnicu u Pisi.

Talijanski tenor Andrea Bocelli hospitaliziran je u četvrtak nakon nezgode tijekom jahanja.

"To je bio običan pad s konja. Ukoliko ne dođe do komplikacija, možda me i danas puste kući", napisao je Bocelli na društvenoj mreži Facebook.

Slijepi operni pjevač je pao s konja dok je jahao na svom imanju blizu Pise, nakon što se njegov konj odjednom uznemirio, rekao je djelatnik hitne pomoći, prenosi novinska agencija Ansa.

Bocelli (58) je helikopterom prebačen u bolnicu u Pisi.

Hitna služba drži da su njegove ozljede glave i zdjelice ozbiljne, ali život mu nije ugrožen.

Ovog tjedna slavni je tenor održao koncert u Pisi na kojem je orkestrom dirigirao robot YuMi. (Hina)