Simona Mijoković proživljava najljepše dane. Postala je nedavno majka malenog Joshue. Odmah po izlasku iz bolnice otišla je do crkve.

Simona Mijoković prije nekoliko dana na svijet je donijela svog sina Joshuu. Sretnu vijest odmah je podijelila s prijateljima i pratiteljima na Facebooku, a sad je objavila i prvu fotografiju sa svojim dječakom. U poduljem statusu opisala je prijateljima kroz što je sve prošla tijekom trudnoće, kao i za vrijeme poroda. Srećom, sve se dobro završilo pa je Simona ponovno postala majka.

Prisjetila se Simona u statusu kako je na blagdan Svih Svetih saznala da je trudna. Od sreće je, kaže, plakala. "U bolnici u Salzburgu nekoliko dana sam bila u 31. tjednu trudnoće. Doktori su mi već dali injekcije za pluća ako se rodi, rekli su da će doći do 35. tjedna, pa do 36., ja govorila ma samo Isuse, molim te da bude barem do 37. tjedna", prisjeća se Simona. Uspjela je izdržati, a Stanislav je cijelo vrijeme bio uz nju.

"I došli oni po mene napokon, u 13.50 već me voze u salu. Dajem im CD duhovne glazbe od Kristofera.. Slavljenički CD, slavimo Gospodina. Kažem da bi voljela to slušati. I dali su mi injekciju u leđa, da ne osjetim donji dio tijela. I slušam muziku, pa molim se, plačem, razmišljam, imam malu tremu sa susretom s Joshuom.. Ajme '100 osjećaja' .. I u 14.50 doktori počnu vaditi Joshuu iz trbuha.. I u 15 h stavili mi sina mog na prsa", otkrila je Mijoković.

"Kada su me vratili na intenzivnu, naravno kako su noge utrnute niš' ne osjećam. Idem svima vama koji ste posebno molili i bili uz nas javiti radosnu vijest! Imala sam kasnije jake bolove, i sada me boli, ali da treba opet bi ovog trenutka prošla još 100 operacija jer kada vidim Joshuu svaka bol prođe", dodala je Simona.

Danas su ih pustili kući, no Simona je prvo odlučila Joshuu odvesti u crkvu, pred Isusa. Tamo je sa svojim sinom i pozirala, a u statusu objasnila koliko su joj Isus i vjera promijenili životni put.