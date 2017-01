Glumica Sienna Miller otvorila je dušu i progovorila o devetosatnom snimanju scena seksa s Benom Affleckom. Slavna ljepotica u novom filmu Bena Afflecka "Live By Night" igra fatalnu Irkinju Emmu Gould, a zbog uloge je morala proći kroz intenzivan tempo snimanja eksplicitnih scena s holivudskim šarmerom.

"Snimali smo svugdje. U autu, kafiću... Bio je to cijeli dan rezerviran za ljubavne scene. Nakon devet sati snimanja počela sam se tresti. Suze su mi same išle niz lice", otkrila je glumica koja je s Affleckom inače u odličnim odnosima. "Ben i ja smo kao brat i sestra. Nije bilo neugodnosti, bilo je samo jako puno glpog smijuckanja. On je veliki profesionalac za razliku od mene", priznala je Sienna za E!News.