Maja, Lidija, Severina, Luka... Dug je popis domaćih celebrityja kojima golotinja nije strana ni nelagodna.

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetlu, Bill Gates, rekao je kako bi svoj zadnji dolar uložio u promociju. A poznato je da su vam natpisi u novinama zajamčeni, skinete li se pred kamerama.

Iako Gates sigurno na umu nije imao ovu vrstu reklame, upravo nju zvijezde najčešće koriste kako bi im ime bilo u javnosti. Jennifer Lopez i Iggy Azalea u videospotu za hit Booty, odnosno Stražnjica, nisu se stidjeli pokazati svu svoju raskoš. Naravno, vijest o tome prenijeli su svi svjetski mediji. Kada je 2014. Kim Kardashian skinula sve, naslovnica magazina kojoj je misija bila srušiti internet, u tome je i uspjela. Svjetski trend uskoro je stigao i k nama. A slijedili su ga samo oni kojima je sramežljivost nepoznanica.

Na početku karijere malo je tko znao pjesme Lidije Bačić, ali činjenicu da ima zanosnu pozadinu, većina je itekako dobro znala.

"Moram priznati da sam baš onako provokativna u spotu. Ništa nije vulgarno, ali je provokativno", kaže pjevačica Lidija Bačić.

"Imam što za prokazati", dodaje slavna pjevačica Severina. A kada je na društvenim mrežama pokazala stražnjicu, uslijedili su brojni komplimenti o tome kako izvrsno izgleda. Činjenica da zvijezde koje nisu sramežljive upravo stražnjicu stavljaju u prvi plan, ne čudi stručnjake.

"Stražnjica karakterizira putenost, daje seksipil ženama", kaže doc. dr. sc. Aleksandra Milenović.

Znači li to da je figura s istaknutom stražnjicom postala novi standard ljepote? "Ja mislim da nikad nije ni prestala biti standard ljepote", dodaje doc. dr. sc. Aleksandra Milenović.

Zna to dobro i Maja Šuput koja je i neslužbena kraljica Hrvatica kojima je, na radost brojnih obožavatelja, sramežljivost nepoznanica. Uostalom, slažu se svi, simpatična pjevačica ima na što biti ponosna. Nije ni čudno da svojim fotografijama često raspiri maštu obožavatelja.

"Kada bih glumila u filmu za odrasle koje bi bilo tvoje umjetničko ime? Sigurno si razmišljala o tome. Kako da ne. Evo sjedim kući kad se odmaram, a to je nikad, i razmišljam jednog dana kad ću snimiti film za odrasle moje ime će biti Monroe", kaže pjevačica Maja Šuput.

Na radost brojnih obožavateljica, sramežljivost je nepoznanica i Luki Nižetiću. Zgodni Splićanin rado na društvenim mrežama pokazuje rezultate mukotrpnog znojenja u teretani. Da sramežljiv uistinu nije, dokazao je i kao jedan od prvih Hrvata koji je odjenuo suknju.

"Ojećam se zgodno. Povjetarac cirkulira. Meni je supe", kaže pjevač Luka Nižetić.

