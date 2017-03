Romain Dauriac navodno želi malenu odvesti u Francusku, dok Scarlett to nema namjeru dopustiti.

Scarlett Johansson podnijela je u utorak papire za razvod od Romaina Dauriaca, piše New York Post, ali i ostali svjetski mediji. Odvjetnica slavne glumice pokrenula je brakorazvodnu parnicu, a prema šuškanjima, proces razvoda neće biti nimalo lagan te bi se mogla voditi prilično žestoka bitka oko njihove trogodišnje kćeri Rose Dorothy.

Iako su se na početku dogovorili da će provoditi svaki drugi tjedan s djevojčicom, situacija se zakomplicirala kada je Scarlett zatražila da s kćerkom provodi tri, a Romain dva dana u tjednu. Dauriac se na to požalio, a glumica mu poručila da se to tako radi u Hollywoodu. Bio je to tek uvod u borbu za kćer.

Nakon toga je Romain odlučio da se želi s malenom preseliti u Francusku, s čim se glumica nikako ne slaže. Romain i Scarlett proveli su nekoliko godina zajedno. Vezu su započeli 2012. godine, a vjenčali su se 2014. U međuvremenu su dobili i malenu Rose.