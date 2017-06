Publika Sarpa Akkaju zna kao glavnog negativca u seriji "Tuđi život". Kao Damir itekako im je pomutio račune...

Glumac Sarp Akkaja, kojega gledatelji Nove TV imaju priliku pratiti u turskoj uspješnici "Tuđi život", kao velikog negativca Damira, otvorio je dušu: "Igram agresivne uloge, ali nisam toliko agresivan čovjek. Ljudi misle da me poznaju, no zapravo nije tako". Priznaje tako u intervjuu da se obožava baviti sportom - i to najviše zbog neurednog načina života koji živi. "Radim od 9 do 18 sati i živim neurednim životom. Neuredan život jako umara čovjeka. Poremeti vam se bioritam. Budite se u podne, idete spavati prije jutra. Nakon nekog vremena takav život baci čovjeka u depresiju. Počnete biti nesretni. Tijelo želi lučiti endorfin i biti sretno, no nikako ne može. Tu je sport pozitivan. Kad trenirate, tijelo luči endorfin i to osjećate", priznaje Sarp.

Sretan jednog dana planira biti i u braku. Tvrdi da će se oženiti onog trenutka kada bude želio postati otac. "Osoba s kojom ćete imati vezu samo mora biti iskrena. Ako pitate želim li da mi djevojka bude lijepa ili pametna, neka samo bude iskrena, molim. Toliko je neiskrenih ljudi oko nas... 80 posto ljudi je neiskreno. Teško je naći iskrene ljude. Kad ih nađem, ne puštam ih." Iako je slavan, tvrdi da bi "trčao" i za anonimon ženom. "Cijeli sam život trčao i trčat ću za onime što želim. To može biti u poslu i u privatnom životu. Ali to me ne može dovesti do toga da „umirem, Bože moj, bez nje ne mogu živjeti!“. Prekinuti s nekim ili ne moći biti s nekom ženom nije kraj svijeta. Ovdje ljudi misle da me poznaju, ali me nitko ne poznaje. Komu se sviđam, to je zbog mog posla ili zbog lika koji sam igrao. 99 posto njih me ne poznaje. To je trauma... Netko se može nositi s time, a netko ne. Tko može, ide dalje. Tko ne može, izgubi se. Ne želim da ljudi vole lik koji igram nego da mene upoznaju i zavole."

Put prema sreći je, tvrdi, osoban za svakog čovjeka. Njega tako veseli provoditi vrijeme s obitelji. Iznimno je blizak sa svojim bratom blizancem, s kojim dijeli sve. "Kad bi jedan od nas dobio slatkiš, odmah bi i drugi pružao ruku, nikad nismo bili sami. Sav svoj uspjeh u glumi dugujem svom bratu blizancu. S njim sam naučio glumiti", priča Akkaja. Stresa se, dodaje, rješava u društvu prijatelja iz djetinjstva. "Imamo istu ekipu prijatelja još od djetinjstva. S njima sam potpuno opušten. Uz njih se rješavam dnevnog stresa".