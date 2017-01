Tko se nađe u Dubrovniku od sutra pa do petka ima prigodu postati dio filma "Robin Hood". Stariji, mlađi, muškarci, žene - svi se traže za statiranje. Filmski spektakl u Dubrovnik dovodi holivudske zvijezde, a nekima će biti izvor dodatne zarade.

Robin Hood stiže u grad. Traže se statisti, pozvani - svi. Vedran poučen iskustvom - već spreman. "Pretpostavljam da će me zbog brade uzeti, jer to je i neka ideja bila, uvijek to neko renesansno doba, uvijek traže neke bradate, zapuštene", rekao je Levi.

A za dame koje planiraju statiranje, napomena - doći raspuštene kose i s minimalno šminke. Casting je za sve dobne skupine. U 12 dana snimanja Robina Hooda na lokacijama će biti potrebno od 100 do 250 statista, svakako će dio njih završiti i ovdje na lokaciji u blizini stare gradske luke koja već sad izgleda potpuno drugačije. U Dubrovniku su navikli na statiranje - jer svako malo nešto se snima.

"Treba imati strpljenja, dok se postavi scena, dok te našminkaju, tko nema strpljenja statiranje definitivno nije za njega. Ali, svakako zbog upoznavanja ekipe, nekog drugačijeg iskustva", dodaje Levi.

Nekome i dodatna zarada. Pero je u mirovini, a svaki dan promatra kao rastu kulise za Nottingham. "Možda ću se prijaviti, statirao sam već u ovom Prijestolju. I kako je to bilo? Pa nije loše, ali znate statisti su vam najniži oblik glume. Vi bi možda i nešto više? A bi, ali ne možete to ovdje dobiti, morate biti tamo u Americi ili negdje", zaključuje umirovljenik Pero.

Tko god bio u Dubrovniku od ponedjeljka do petka u hotelu Hilton Imperial ima priliku postati dio velikog filmskog spektakla s holivudskim zvijezdama. Više pogledajte u prilogu Dnevnika NOVE TV.