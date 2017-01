Britanski zločesti dečko Robbie Williams napravio je veliki gaf na koncertu u Londonu održanom na Silvestrovo kada se, rukovavši se s obožavateljima iz publike, okrenuo leđima da bi što prije isprao ruke tekućim antiseptikom.

Nekadašnji član grupe Take That, u subotu je nastupio na koncertu u Westminster Central Hallu. Nakon što je otpjevao "Auld Lang Syne", kako nalaže tradicija, približio se obožavateljima dotaknuvši neke od njih, a potom se brzo okrenuo na sceni i uz grimasu gađenja isprao ruke antiseptikom.

U tweetu na engleskom glazbenom sajtu NME jedna je korisnica njegovu grimasu s isplaženim jezikom 'nominirala' za "trenutak godine 2017.", a fanovi ga na društvenim mrežama ismijavaju, iako neki vjeruju da je 'zločesti dečko engleske glazbene scene' to napravio namjerno kako bi ih zabavio.

"Robbie Williams je dotaknuo publiku, a zatim je koristio antibakterijski gel. Potez godine za sada“, „Vrhunac 2017. godine je trenutak kada Robbie Williams dezinficira ruke nakon rukovanja s ljudima", samo su neki od postova na Twitteru.

Robbie Williams pulling out the hand gel after doing Auld Lang Syne with the public has been my highlight of 2017 so far. pic.twitter.com/b04DDpSVex — ✏️ (@MrLukeJohnston) January 1, 2017

Robbie Williams sanitising his hand after touching the public is the most hysterical start to a new year ever. The year of memes commences pic.twitter.com/zXb3c3Dyp5 — Zoe London (@zoelondondj) January 1, 2017



Robbie Williams grimacing and getting out the antibacterial hand gel after shaking hands with The Public is best thing of 2017 so far. — GEORGE (@Gixu78) January 1, 2017

Usput, proizvođač antiseptika dobio je dobru i besplatnu reklamu.