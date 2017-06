U posljednje vrijeme Boris Becker sve više vremena provodi u Njemačkoj i to bez supruge. Izgleda da su financijski problemi utjecali i na njihov brak.

Čini se da nevoljama Borisa Beckera nema kraja. Nakon što je jedan od najbogatijih tenisača prošli tjedan proglasio bankrot britanski list The Sun objavio je da se Becker navodno rastaje od supruge Lilly. Bračni krah mnogi povezuju s financijskim problemima koji su zatekli Beckera, no njegovi prijatelji tvrde da je bračna kriza bivšeg tenisača započela puno ranije.

Britanski The Sun piše da Boris sve više vremena provodi u rodnoj Njemačkoj i to bez supruge s kojom je obiteljski život izgradio u Londonu. Vijest o razvodu slavni tenisač nije još potvrdio, ali ni demantirao, a na novinarski upit samo je kratko odgovorio "Prerano je još, maknite se od mene", piše The Sun. Njegov glasnogovornik kasnije je kazao i kako nema namjeru komentirati privatan život svog klijenta.

Podsjetimo, trostruki osvajač Wimbledona u srijedu je proglasio bankrot i to nakon što je Vrhovni sud u Londonu odbio zahtjev za produljenje roka isplate dugovanja. Prema nekim procjenama Becker je tijekom karijere zaradio oko 57 milijuna eura, a njegova financijska situacija mogla bi se dodatno pogoršati ako do razvoda uistinu i dođe. Iz braka s manekenkom Lilly Becker, koju je oženio 2009. godine, ima sedmogodišnjeg sina Amadeusa, dok iz prijašnjih veza i brakova ima troje djece koje uzdržava.