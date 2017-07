Quentin Tarantino u petak se zaručio s tridesettrogodišnjom izraelskom pjevačicom Daniellom Pick. Nedavno su obnovili vezu koju su započeli 2009. godine.

Američki redateljQuentin Tarantino u petak se zaručio s tridesettrogodišnjom izraelskom pjevačicom Daniellom Pick, s kojom je već bio u vezi, no zbog karijere ju je prekinuo prije osam godina, javljaju u nedjelju mediji.

Daniella je kći poznatoga izraelskog glazbenika Tzvike Picka, a novinarima je kazala: "Istina je, oboje smo sretni i vrlo uzbuđeni."

"O da, obitelj je vesela. Jučer su se zaručili i čestitamo im. Mazel tov", kazao je tata Pick. Američki redatelj (54) i Daniela Pick (33) vezu su počeli još 2009. Upoznali su se tijekom Tarantinova posjeta Izraelu gdje je promovirao svoj film "Nemilosrdni gadovi". Dva tjedna nakon toga Daniela ga je pratila na crvenom tepihu u Los Angelesu, no romansa je trajala kratko i nedugo nakon toga su prekinuli vezu.

Tarantino je u razgovoru za časopis GQ 2009. kazao da je namjerno žrtvovao vezu s Danielom kako bi se fokusirao na svoju karijeru. Rekao je i da vjeruje kako je konačno upoznao nekoga s kim se vidi u budućnosti, no veza se raspala jer on na nju nije bio spreman. U ljeto 2016. ponovno su viđeni zajedno nakon što je redatelj najavio da se planira umiroviti kada dovrši zadnja dva filma na kojima radi.

Tarantino je često govorio da kani napraviti samo 10 filmova. No 2014. je kazao: "Ma nije to zapisano u kamenu, to je samo plan.... Planiram stati nakon desetoga, ali u 75. možda odlučim da imam još toga za reći."

"Ne kažem da se neću nikada vjenčati ili da neću imati djecu prije šezdesete. No to je bio moj izbor... nastaviti ovim putem sam. Jer ovo je moje vrijeme, vrijeme za stvaranje filmova", rekao je za GQ 2009. Očigledno je konačno došlo vrijeme i za ozbiljnu vezu. Ako se ona ozakoni, bit će to Tarantinov prvi brak. (HINA)