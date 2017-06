Princeza Diana u tajnim snimkama pričala je svoju priču. Knjiga Andrewa Mortona ovih dana je ponovno izdana.

Život princeze Diane i dalje izaziva veliku pozornost javnost. Stoga ne čudi što je knjiga Andrewa Mortona ovih dana ponovno izdana, no ovog puta uz transkripte njezinih snimki koje dokazuju koliko je zapravo Diana bila nesretna u braku s princom Charlesom. Diana je svoju priču podijelila s Mortonom, uz uvjet da njezin angažman u svemu ostane tajna, piše Daily Mail, prenoseći njezin opis bračne nevolje.

"Vjenčali smo se u srijedu. U ponedjeljak je bila generalna proba i tek sam tada shvatila kako će taj dan zaista izgledati. Isplakala sam dušu, potpuno sam se slomila taj dan zbog mnogih stvari. Cijela stvar s Camillom spominjala se kroz cijele naše zaruke. Na dan vjenčanja ustala sam u pet ujutro, uopće se nisam naspavala, a tu noć sam od stresa posjela sve što sam našla u kući Clarence, gdje sam spavala tu večer. Ujutro sam bila potpuno smirena. Osjećala sam se kao janje pred klanje. To je bila moja zadnja noć slobode", ispričala je Diana.

Priznala je da je na svojoj svadbi pogledom tražila Camillu, znala je, kaže, da je ona tamo. "Bila sam toliko zaljubljena u svog suprga. Nisam mogla maknuti pogled s njega, mislila sam da sam najsretnija cura na svijetu, on će se brinuti za mene. Bila sam u krivu". Na medenom mjesecu, kaže, nisu imali vremena jedno za drugo, qa ona je shvatila kako će njihov brak izgledati. Tada je, kaže, postala i bulimična. On je na medeni mjesec ponio knjige, baveći se njima i drugim ljudima. Diana je za to vrijeme jela i povraćala kada bi joj postalo jako loše.

"Tada sam postala svjesna stvarnosti. Sanjala sam Camillu stalno, bila sam opsjednuta njome. Nisam mu vjerovala, stalno sam mislila da je zove i priča o našem braku". Tijekom tog perioda, nesretna Diana bivala je sve mršavija i depresivnija. Priznala je i da je pokušava oduzeti vlastiti život. "Pokušala sam prerezati žile britvicom. Vratila sam se u London da potražim pomoć, svi su me htjeli staviti na tablete. Srećom, ostala sam trudna, to mi je bila najveća sreća tih dana", rekla je Diana. U kraljevskoj obitelji osjećala se drugačije od ostalih... "Ja sam bila problem. Govorili su da sam drugačija i da uvijek radim sve drugačije od njih te da stvaram probleme Charlesu".