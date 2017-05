Princeovi nasljednici na svoj dijelić carstva morat će čekati barem godinu dana.

Više od godinu dana nakon smrti legendarnog Princea javnost je konačno doznala u čijim će rukama završiti njegovo nasljedstvo koje se procjenjuje na dvije stotine milijuna dolara.

Posljednjih godinu dana čak 45 osoba javilo se s idejom da im pripada dio Princeova bogatstva, no većinu njih sud je odbacio. S obzirom na to da slavni glazbenik nije ostavio oporuku, a nije niti djece odlučeno je da će sva njegova imovina završiti u rukama najbliže rodbine. No, na svoj dijelić nasljedstva morat će čekati barem godinu dana. I to zbog ljudi kojima je odbijen zahtjev za nasljedstvom jer oni prema zakonu imaju godinu dana vremena da podnesu žalbu protiv presudne, piše BBC.

Među nasljednicima će se tako naći Princeova sestra Tyka Nelson te polubraća i polusestre Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker i Alfred Jackson. Nakon oporezivanja ukupna vrijednost nasljedstva mogla bi biti prepolovljena.

Najpoznatija među nasljednicima je Tyka Nelson koja je svojedobno počela graditi pjevačku karijeru. No zbog teške ovisnosti o drogama završila je na dnu, a odala se i prostituciji. „Bila sam samohrana majka s dva sina. Prodavala sam svoje tijelo da bih ih mogla prehraniti, zaraditi nešto i kupiti pelene“, izjavila je svojedobno u jednom intervjuu.Podsjetimo, Prince je preminuo u travnju 2016. godine nakon predoziranja lijekovima, a na njegovo imanje tada je među prvima stigla upravo Tyka