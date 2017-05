Olivia Newton-John podijelila je tužne vijesti s obožavateljima na društvenim mrežama.

Glazbenica i glumica Olivia Newton-John je putem Facebooka poručila kako ne planira dati nikakve intervjue tijekom terapije. Naime, Oliviji se vratio karcinom dojke koji joj je prvi put dijagnosticiran 1992. godine.

"Otkazujemo ostatak Olivijine turneje. Čini se da je uzrok boli zbog koje smo otkazali prijašnje datume, rak dojke koji je metastazirao na dio kralježnice. Olivia će ići na zračenje te je sigurna kako se vraća krajem godine, jača nego ikad, kako bi nastavila s turnejom", stoji u priopćenju na njezinoj stranici.

Olivija je 1992. godine bila na djelomičnoj mastektomiji, rekonstrukciji dojke te kemoterapiji.

"Zahvalna sam za to iskustvo jer inače ne bih napravila puno toga. To me naučilo suosjećanju", rekla je nedavno glumica. Od tada stalno sudjeluje u humanitarnim akcijama i donira prihode od prodaje svojih albuma.

Njezina kći Chloe Lattanzi zamolila je pratitelje na društvenoj mreži da mole za njezinu majku.