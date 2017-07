Nives Celzijus dobila je ulogu u novoj seriji Nove TV "Čista ljubav". Kako se snalazi na setu, tko joj najviše pomaže i zbog čega posebno uživa u novoj ulozi Nives je otkrila u intervjuu za Dnevnik.hr.

Nakon pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato" karijera Nives Celzijus krenula je uzlaznom putanjom. Svestrana Nives dobila je ulogu u seriji "Čista ljubav" koja od jesenci kreće s emitiranjem na Novoj TV."Svako jutro kad se probudim pomislim što mi je sve donijela pobjeda u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a koliko je malo nedostajalo da se uopće ne odlučim na taj pothvat", priznaje Nives. Posebno ju je razveselilo saznanje da nastavlja s glumom jer je upravo to ono o čemu je sanjala još od djetinjstva. "Još kao klinka razmišljala sam o tome da budem glumica, no život me odnio u nekom drugom smjeru", kaže Nives.

U seriji utjelovljuje fatalnu Snježanu, samosvjesnu, hrabru i strastvenu žena koja ne preza ni pred čime da zadrži svog voljenoga muškarca. "Najzabavnije mi je to što je ona jako zaljubljena i to me jako veseli jer napokon imam neki ljubavni život pa makar i imagirarni", govori Nives. Što se tiče ljubavne situacije sa Snježanom se trenutno ne može poistovjetiti, no postoje segmenti u kojima se itekako vidi sličnost između Nives i lika kojeg tumači u seriji. "Snježana je lik koji je svjestan svog izgleda i svjestan je da je to nešto što može dobro koristiti u svoju korist, a opet s druge strane inteligentna je i jako dobro kombinira svoj izgled i mozak", otkriva nam Nives kojoj je u seriji glavni partner miljenik mnogih žena Momčilo Otašević. Zanimalo nas je stoga klecaju li i njoj koljena kad vidi zgodnog crnogorskog glumca?

"Momčilo je jako sladak i zgodan, a što je najbolje zaista je ugodan partner. Još nismo došli do intimnijih scena pa ne znam hoće li mi zaklecati koljena. Pitajte me to kasnije", kroz smijeh govori Nives kojoj upravo Otašević daje najbolje savjete vezane uz glumu. "U početku sam bila malo prestrašena, ali on me uvijek ohrabri u pravom trenutku", kaže Nives.

Njezinoj ulozi na malim ekranima najviše su se razveselile kći Taisha i majka Mira. "Mama je sretna jer će sada napokon moći gledati i seriju i svoju kćer istovremeno", priznaje Nives kojoj ovo nije prvo glumačko iskustvo. Kao glumica debitirala je krajem prošle godine u predstavi “Vitez slavonske ravni” i to na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Mnogi su je tada, baš kao i u početcima karijere, uzeli na zub. No, Nives se s kritikama, ali i predrasudama itekako dobro nosi. I to zbog jednog razloga – čine je još boljom osobom u profesionalnom smislu."Kritike i predrasude uvijek su dobro došle i to je ljudima najbolji vjetar u leđa. One nas tjeraju da idemo dalje. Ne volim kada me hvale jer se ona previše opustim. Predrasude nas uvijek poguraju da im dokažemo da su u krivu", ističe Nives.

A od predrasuda, ali i od posla Nives će ovo ljeto nakratko pobjeći. Iako će većinu ljeta provesti uhvatit će i nekoliko dana za odmor s obitelji i prijateljima. "Otići ćud negdje s klincima, ali još nisam isplanirala gdje. Vjerojatno ću i koji dan izdvojiti da uhvatim Dalibora Petka pa da odemo i ove godine na more. Uglavnom plaža i odmor u pravom smislu te riječi", otkriva Nives. Nakon odmora na radost mnogih obožavatelja čeka je povratak snimanju novih nastavaka serije zbog koje će mnogi od ove jeseni biti prikovani uz male ekrane. Više pogledajte u videu Dnevnik.hr-a.