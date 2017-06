Natali Dizdar otkrila nam je ponešto i o počecima svoje karijere. Iako joj se ništa kardinalno loše, kaže, nije dogodilo, bilo je jako neugodnih situacija. "Ima svakakvih ljudi..."

Nju ne brine broj "likeova", ne zanimaju je seksi snimanja, lake note ne poznaje, a brojne nagrade posjeduje. Publiku nikad ne razočara. Ona je Natali Dizdar, a njen album "Iluzije" uskoro izlazi. U videointervjuu za DNEVNIK.hr Natali nam otkriva kako je dala autorski doprinos albumu, s kakvim se neugodnostima susrela na početku karijere, što se događa na ljubavnom planu te što misli o trendu društvenih mreža. Zanimale su nas još poneki detalji, a ona ih je sve otkrila. "Ponosna sam što smo završili album, počeli smo ga raditi prije tri godine. Prvi put da sam počela pisati pjesme, stvarati od početka, snimanje glazbe i aranžmana. Najponosnija sam što smo završili", otkrila je zgodna Natali. Sretna je i što je njezin singl "Mjesto za jedno" nominiran za hit godine za nagradu Cesarica. Ljeto joj je zaposleno, koncerata ima posvuda pa će album imati prilike promovirati, kaže.

Golišavi cover

No, nije samo glazba ono što kod albuma zapinje za oko. Natali se pojavila u dosad neviđenom izdanju. Golišavom, naime. Naravno, neće se glazbenica skidati na vulgaran način, no napravila je to suptilno i fino. "Imali smo haljinu Ivane Omazić, koja je malo prozirna, Boris Poljičanin je radio dizajn albuma i fotografije, s njim sam opuštena", ispričala je o golišavoj naslovnici Dizdar.

A onda je priča krenula u drugom smjeru. Zanimalo nas je što jedna od najboljih domaćih pjevačica misli o svojim kolegicama i kolegama koji u studiju "peglaju glasove". "Danas se sve digitalno obrađuje. Ne znam što da kažem, to je tehnologija. Neki kažu da je možda upropastila donekle glazbu. Mogu za sebe reći da to ne radim. Nije mi teško nešto otpjevati više puta, dok ne zvuči dobro. Ima nas svakakvih, kao i u životu. U tom nekakvom brzom štancanju glazbe, naravno da negdje pati kvaliteta". Shodno tome, Natali kaže kako ne bi bila u stanju snimiti pjesmu lakih nota jer: "to nikad ne bi prošlo, nigdje. Ne znam kako bih to uspjela, ne mogu to zamisliti".

"Izašla iz auta nasred prometne ceste"

Natali živi glazbu i za glazbu pa je u taj svijet ušla kao tinejdžerica, poprilično rano. Otkrila nam je da je bilo svakakvih ponuda, pa i nemoralnih. "Bilo je svakakvih situacija. Sjećam se da sam jednom s 19 godina izašla iz auta nasred prometne ceste. Neka glupa situacija je bila. Da i nije ovog posla, možda bi bilo takvih situacija. Svakakvih ljudi ima u ovom poslu, stvarno. Treba biti oprezan. Nije bilo ništa kardinalno, ipak", zaključuje Dizdar.

Priznala nam je Natali i da se nekad googlala, no više ne. A ni društvenim mrežama se ne zamara pretjerano. Nije ona taj svijet. "Instagram imam od prošle godine i dugo sam se opirala tome. Ionako sam previše na mobitelu, iPadu. Što se mene i društvenih mreža tiče, naravno da su važne, ali radimo to s nekom mjerom, kao i sve ostalo u karijeru". Ipak, sve što je bitno i oko njene karijere, može se, kaže, naći na njezinim službenim profilima. "Nekad znam po dva tjedna nešto ne objaviti na društvenim mrežama", zaključila je glazbenica.

Ljubav? Uvijek ima nešto

Umjesto toga, ona se i dalje obrazuje. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, a sada završava drugu godinu Gestalta. "Kad sam diplomirala nestao mi je crni oblak iznad glave, ali onda sam se nekako zaželjela. Gestalt je srodan mom fakultetu, radi se o psihoterapiji. Imam još dvije godine i onda ću valjda nešto raditi. Vidjet ću, ne opterećujem se"! Njezino zanimanje joj, kaže, pomaže i u karijeri, pogotovo u odnosima među ljudima.

Mnogi muškarci obožavaju šarmantnu Natali, a sigurno dijelu šarma pridonosi i njezina tajnovitost. Javnosti su poznate dvije njezine veze. "Obzirom da su poznate samo dvije veze, očito dobro čuvam privatnost. Trenutno? Uvijek se nešto događa!", brza i konkretna je bila Natali. A što radi kad je sama, kada na red dođe opuštanje? "Najdraža mi je neka plaža, knjiga, glazba, neopterećenost, mobitel ugašen ili barem stišan. Zen", zaključila je karizmatična glazbenica, prišapnuvši nam za kraj svoje ljetne planove u kojima su i Vis, Lastovo, Korčula...