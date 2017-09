Marko Perković Thompson progovorio je o kritikama koje stižu na njegov račun.

Marko Perković Thompson ostvario je san zapjevavši na zagrebačkoj Šalati. Više od pet i pol tisuća ljudi pjevalo je u glas s pjevačem najveće hitove iz njegove karijere. Nakon ostalih dvorana koje je napunio u Zagrebu, Marku je bila posebna želja zapjevati na legendarnoj Šalati.

"Gledao sam neke koncerte na Šalati i dojmio me se taj ambijent. Nakon toliko koncerata u Zagrebu Šalata je ostala neispunjena želja i hvala Bogu da je sve prošlo dobro. Meni je ovo jedan vjetar u leđa da nastavim i dalje", kaže Thompson. Ali i oko ovog koncerta digla se buka te je u jednom trenutku bilo upitno i njegovo održavanje.

"Uvijek neke grupacije traže dlaku u jajetu i pokušavaju kompromitirati mene i moju publiku. Ali nema predaje i dalje ćemo pjevati o našim vrijednostima, o ljubavi prema Bogu i čovjeku i domovini i svim vrijednostima, budimo zajedno i uživajmo", poručuje Marko Perković.

Ipak, kaže nam, itekako ga svakog puta pogodi ono što se piše o njemu i njegovim pjesmama. "Vrijeđa me to sve. Ja sam ljudsko biće od krvi i mesa i svaka nepravda i svaka laž me povrijedi. Nažalost ima dosta toga, ali ja se okrećem uvijek tome tko to meni govori. Važno mi je samo što će reći publika, rodbina i suborci", govori Thompson kojeg je iz publike tijekom koncerta bodrila i supruga.

"Djeca nisu stigla doći, ali supruga je. Svako malo pisali su mami poruke da gledaju na Facebooku uživo koncert. Vole dolaziti na moje koncerte", kaže pjevač.

Ovim koncertom njegova turneja Ora et labora približila se svojem kraju. A Marko kaže kako će odmor iskoristiti za dovršavanje novog albuma, koji, sudeći prema viđenome na Šalati njegovi obožavatelji jedva čekaju.

