Marko Perković Thompson u eksluzivnom intervjuu za Dnevnik Nove TV komentirao je zabranu njegovog koncerta u Mariboru.

Rasprodani koncert Marka Perkovića Thompsona u Mariboru ipak se neće održati. Hrvatskom pjevaču, čiji je nastup proteklih mjeseci digao Sloveniju na noge koncert je zabranjen.

Organizatori su razočarani, tvrde, riječ je o grubom kršenju ljudskih prava.

Thompson je zabranu koncerta komentirao u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV. S Thompsonom je razgovarao reporter Nove TV Mario Jurič.

Kako komentirate zabranu koncerta u Sloveniji?

Organizatori koji su nas pozvali dobili su dozvolu prije dva i pol mjeseca. Jučer je odjednom policija promijenila mišljenje. Nevjerojatno mi to djeluje, nekorektno, da ne kažem licemjerno.

Jeste li ljuti i razočarani?

Razočaran sam jer te etikete koje nam prišivaju nisu točne. Nije korektno s obzirom da se radi o ljudima koji žive i rade u Sloveniji. Nije korektno prema Slovencima koji bi došli na koncert, meni i bendu kojemu je napravljena velika šteta.

Je li ovo politički motivirano?

Može se iščitati da je politika sigurno uključena i to vjerojatno viša slovenska politika. Mi smo u kontaktu s hrvatskim Ministarstvom vanjskih poslova i tražili smo da nas se zaštiti kao hrvatske građane koji žele raditi u Sloveniji. Dobili smo neke odgovore da će učiniti sve da do toga više ne dođe.

Mislim da je ovo previše, mislim da i vi znate da sam imao dosta problema kad se radi o mojim nastupima. Pritisci su tada bili drugačiji, ovo je prešlo svaku mjeru.

Slovenci kažu da radite podjele

Niti ja, niti moja publika, niti moja glazba, niti jedna moja izjava u javnosti nije ljude pozivala na nikakvu podjelu. Njihova tvrdnja da će tobože doći do nereda i kaznenih djela ne stoji. To me čudi. To da su moji fanovi širitelji mržnje, nacisti i fašisti ne stoji.

Premijer Plenković zatražio je od hrvatske veleposlanice da vidi o čemu se radi?

Očekujem od hrvatskih političara da učine nešto da zaštite mene kao hrvatskog građanina koji želi raditi u europskim državama te moju publiku koja se želi okupljati oko moje glazbe. Volio bih da hrvatskih političare objasne tezu da li prihvaćaju da smo mi nacisti fašisti i da li širimo mržnje.

Ulaznice su rasprodane. Hoće li se obožavatelji žaliti?

Već su se danas organizatori žalili. Očekujem da će prevladati razum i da će oni koji odlučuju o održavanju koncerta ipak donijeti odluku da ja i moja publika nismo ono što nam stavljaju na teret.

