Humoristične serije koje su bile pred otkazivanjem pokušali su spasiti naknadno ''ubačeni'' likovi. Nekima je to pošlo za rukom, a neki su izgubili bitku.

Godine kada su sitcomi bili iznimno popularni davno su prošle. No, nikako ne možemo zaboraviti sjajan humor i fantastične likove koji su osvojili su publiku diljem svijeta. Uglavnom su to bili glavni likovi koji su nas nasmijavali svojim izjavama, postupcima i razmišljanjima. Bez njih sitcomi ne bi bili ni približno smiješni. No, do smijeha nije bilo producentima kada bi shvatili da im gledanost pada te da moraju pod svaku cijenu ''sačuvati'' svoju seriju. Uglavnom su to bile situacije kada bi se čudan rođak ili susjed pojavio u određenoj epizodi.

Sigurno se sjećate serije ''Lude 70-e''. Kada su Topher Grace i Ashton Kutcher napustili seriju koja ih je proslavila, gledatelji diljem svijeta ostali su kratkih rukava. U seriju je ''ubačen'' glumac Josh Meyers koji je igrao ulogu Randya Pearsona koji je u seriji čak imao i kratku ljubavnu vezu s Donnom.

Krajem treće sezone serije ''Teorija velikog praska'' svima su pomalo dosadili ''čudni dečki koji ne znaju pričati s curama''. Stoga su im se u seriji pridružile Melissa Rauch i Mayim Bialik koje su tako udahnule svježinu svojm ženskom moći.

Kada je 2011. godine Charlie Sheen izbačen iz “Dva i pol muškarca” to se činilo poput samoubojstva za tu humorističnu američku seriju. No simbol te serije zamijenjen je sasvim novim likom. Izbor je pao na Ashtona Kutchera, odnosno Waldena Schmidta koji se u konačnici pokazao se kao pun pogodak.

''Kafić Uzdravlje'' bila je popularna američka serija tijekom 80-ih i 90-ih godina. Kultna serija o družini koja je voljela provoditi vrijeme u kafiću Cheers svima se zavukla pod kožu kada je Kirstie Alley zasjela na mjesto Shelley Long. Njezin lik munjevitom brzinom postao je hit i serija je tako bila ''spašena''.

Kada je Steve Carrell napustio seriju ''U uredu'' mnogi su bili razočarani. No, cijelu stvar brzo je spasila Ellie Kemper koja je tumačila Erin Hannon, lik koji je istovremeno bio smiješan i dramatičan. Imala je ulogu koja je praktički mogla nositi cijelu epizodu potpuno sama.

Nakon što je NBC otkazao seriju ''Stažisti'' nakon osme sezone, ABC je mislio da će je sami moći sačuvati. Budući da su mnogim glumcima tada istekli ugovori, morali su dodati četiri nova lika. Bio je to potez naslijepo koji jednostavno nije uspio. Grupica mladih stažista medicine jednostavno nisu polučili uspjeh, a serija je otkazana nakon samo jedne sezone.