Pjevačica Lidija Bačić radi punom parom. Između objavljivanja svojih pjesmica, redovito nas časti golišavim slikicama. Lidija je tako u ove hladne zimske dane odlučila ugrijati mnogobrojne fanove.

Na radost većine muškaraca Lidija je ovog puta pozirala na hladnoj haubi autu. Objavila je fotku na kojoj ne nosi ništa osim štikli, rukavica i cigaršpica. Ok.priznajemo, naziru joj se i tangice boje kože, ali Lidija je uspjela u svom naumu. Rasplamsala je maštu mnogima. ''Mačka klasična, ''Najljepša'', ''Eh taj tvoj look ko bura stigne do Trsta i udari me toliko da izgubim Kompas!'',Bomba'', smao su neki od komentara oduševljenja.

A photo posted by Lidija Bačić (@lidijabacic_lile) on Jan 8, 2017 at 6:52am PST

.''Odjenula sam se radi imidža. Ne za sebe, ne za javnost, ne za publiku, ne za modu, ne za muškarce'', citirala je Lidija slavnu Marlene Dietrich.