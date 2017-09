Lepa Brena navodno je otišla na dotjerivanje svojeg lica.

Lepa Brena oduvijek polaže puno pažnje na svoj izgled, a prema tvrdnjama srbijanskih medija, pjevačica se podvrgla manjoj intervenciji na licu.

Navodno je posjetila plastičnog kirurga u Zagrebu kako bi sredila podočnjake. Razlog dotjerivanja mnogi vide u tome što Brena uskoro slavi 35 godina karijere.

''Krajem kolovoza Lepa Brena odradila je intervenciju kojom je sredila podočnjake i tamne krugove ispod očiju, ali nije u pitanju klasičan kirurški zahvat. Riječ je o suvremenoj metodi kojom se pomoću tanke igle filer ubrizgava direktno na kritično mjesto. Za to je platila 400 eura, što nije puno s obzirom na to koliko je do sada plaćala kirurške intervencije koje je radila. Brena se odmah nakon intervencije, koja je potrajala manje od jednog sata, vratila se na svoju jahtu na Hrvatskom primorju jer je to potpuno bezbolan tretman. Prezadovoljna je rezultatom. Odmah sutradan slikala se s prijateljicama i fotografije stavljala na društvene mreže kako bi pokazala svoj novi izgled'', rekao je izvor blizak Breni, a prenosi Kurir.



