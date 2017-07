Ugledna domaća glumica vraća se na male ekrane. Ksenija Pajić lice je koje gledati obožavaju, a moći ćete je gledati od ove jeseni i na Novoj TV. O novoj ulozi, ali i novoj ljubavi, progovorila je za Dnevnik.hr.

Budući da smo se s Ksenijom sreli na predstavljanju projekta Zadovoljna akademija, zanimalo nas je i što misli o položaju žena u našem društvu, ali i kako se snalazila kao samohrana majka. Naime, davnih dana Ksenija se rastala, postavši tako samohrana majka svoje kćeri. "Imam tu sreću da radim, i to posao koji volim, tako da mogu reći da sam zadovoljna, imam divnu kćer, roditelje, sestru, prijatelje. Živim u jednom normalnom okruženju i uvjetima. Ne znam koliko žena to može u Hrvatskoj. Da imaju posao, da mogu uzdržavati svoju obitelj. Nerijetko su to i samohrane majke. Ja bih voljela da nam svima bude bolje", kazala je Pajić.

"Imala sam sreću"

"Razvod je uvijek i stres i šok, veliki problem u životu. U interesu djeteta je da roditelji ostanu u dobrim odnosima, dijete mora imati oba roditelja, treba to pomiriti i pokušati da dijete ne strada. Kažem, imala sam sreću da sam radila cijelo vrijeme pa sam mogla uzdržavati i sebe i dijete i priuštiti joj i školovanje i druge stvari koje je trebala, tako da sam imala sreću, no mnoge žene nemaju", još jednom je ukazala glumica na gorući hrvatski problem.

Nova ljubav traje već godinu dana

Njeno lice gledatelji obožavaju gledati na ekranu, a uskoro ćete to moći i na Novoj TV. "Na snimanju je super, ekipa je odlična, izazov je i veliko zadovoljstvo! Scenarij je odličan, uloga mi se jako sviđa, drugačija je od ovih koje sam proteklih godina igrala. Uglavnom sam igrala neke zločeste, ovo nije. Ovo je jedna posebna žena koja živi u svom svijetu, vrlo je ranjiva, možda malo nerealna, ali nema ništa zločesto u sebi. Jako mi se sviđa uloga". Kroz smijeh nam je otkrila da je osim ulogom, zadovoljna i frizurom. Kako je i sama spomenula prijašnje uloge u kojima je snažna i dominantna žena, otkrila nam je kako po prirodi nije takva. "Po prirodi nisam takva, no životne okolnosti su me natjerale na to da ponekad moram biti. Kad se borite za život i opstanak, morate biti. Ne mislim da sam zločesta, nadam se da nisam", kroz smijeh će Pajić.

O ljubavnom životu nije htjela previše pričati, no potvrdila je glumica da je sretno zaljubljena. "Sretna sam, zadovoljna", potvrdila je Ksenija vezi. Sa zagrebačkim doktorom je u vezi već godinu dana. Gdje i kako su se upoznali, ipak je odlučila zadržati za sebe, no otkrila nam je kako će sljedeće, ljetne mjesece, provesti radno. "Radno, radno, ljeto ne postoji za mene, možda mali odmor od tjedan dana", zaključila je omiljena glumica.