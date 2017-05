Najstarija sestra Kardashian sve više vremena provodi u društvu novog, mladog dečka Younesa Bendjima.

Nakon prekida sa Scottom Disickom, 38-godišnja Kourtney Kardashian sve više vremena provodi s novim dečkom, 24-godišnjim Younesom Bendjimom.

Par već danima uživa na luksuznoj jahti na jugu Francuske. Osim što je ponosno pokazivala mlađahnog dečka, reality zvijezda je šetala u tangicama u kojima je istaknula "Kardashian guzu". Na jahti im društvo pravi i njena mlađa sestra Kendall Jenner.

"Kourtney i Scott se natječu. On obožava kada je ona ljubomorna", ispričao je njihov prijatelj.

Naime, istovremeno je i Scott u Cannesu. Najprije je bio s glumicom i pjevačicom, 19-godišnjom Bellom Thorne, a sad je na jahti s njim 26-godišnja stilistica Chloe Bartolli s kojom je navodno prevario Bellu u klubu u Cannesu.

Kada je vidjela fotografije Scotta sa stilisticom, Bella se oglasila na društvenim mrežama.

"Ovaj luksuzan život u Cannesu nije za mene", napisala je.

